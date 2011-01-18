Ярослав Качинский считает причиной Смоленской катастрофы действия россиян

Непосредственной причиной Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года стали действия россиян, а не польских пилотов, на которых всю вину возложил в своем отчете контролируемый россиянами Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве сказал родной брат трагически погибшего в Смоленской авиакатастрофе Президента Польши Леха Качинского и лидер самой популярной польской оппозиционной партии PIS Ярослав КАЧИНСКИЙ.

Он назвал соответственной за катастрофу польскую сторону, отметив, в то же время, что допущенные поляками нарушения не привели бы к трагедии.

„Все это правда (обвинения в адрес поляков), но в действительности ни один из тех элементов не привел бы к катастрофе, если бы не то, что сделали россияне”, - сказал он.

Я.КАЧИНСКИЙ отметил, что расшифровка польскими экспертами записей разговоров пилотов опровергает определенную МАК как главную причину катастрофы - попытку пилотов посадить машину „любой ценой”.

Он также заявил, что решение о посадке польского правительственного самолета в погодных условиях, определенных как невозможные для безопасного приземления, приняло неизвестное лицо в Москве, а не диспетчеры Смоленского аэродрома.

По его данным, диспетчеры аэродрома выступали против попытки посадки польского правительственного самолета.

Я.КАЧИНСКИЙ также заметил, что если бы диспетчеры Смоленского аэродрома подавали пилотам правильные данные о курсе посадки, то самолет - даже если бы не смог отойти на второй круг - приземлился бы в начале взлетно-посадочной полосы, а не разбился бы за несколько сотен метров до ее начала.

Как сообщал УНИАН, польские эксперты обнаружили, что в записях из „черного ящика”, регистрировавшегоа разговоры пилотов, есть команда командира экипажа Аркадиуша Протасюка об отходе на второй круг еще на высоте принятия решения 100 метров.

В первой версии стенограммы разговоров, которую представили россияне полякам в июне 2010 года, была только запись слов второго пилота об отходе на второй круг, которые были сказаны на высоте 80 метров.

Поляки считают, что пилоты в действительности пытались отойти на второй круг, но не успели это сделать из-за того, что находились на другой высоте, чем думали.