Азаров и Арбузов начали «неконтролируемую эмиссию»?

Правительство Азарова, равно как и Нацбанк, есть за что критиковать, причем сокрушительно. Но это обвинение пани Тимошенко в их адрес выглядит откровенной неправдой...

Тимошенко заявила, что правительство совместно с Национальным банком с начала года начало новую "неконтролируемую эмиссию" средств...

Помните басню о том, как кукушка хвалит петуха за, то что хвалит он кукушку? Так вот в нашем зазеркалье все иначе. Власть выдвигает уголовные обвинения Тимошенко, которые, бесспорно, не имеют судебной перспективы и которые скорее способствуют повышению ее рейтинга. В то же время Тимошенко обвиняет правительство и Национальный банк в том, что абсолютно не отвечает действительности и опровергается в считанные минуты в результате анализа данных, размещенных на официальном сайте Нацбанка.

Как известно, НБУ осуществляет эмиссию путем выкупа в свой портфель ОВГЗ, через рефинансирование коммерческих банков и за счет выкупа иностранной валюты. Причем последний инструмент вообще нельзя считать однозначно негативным, потому что выпущенные Нацбанком дополнительные средства имеют валютное покрытие. Еще одним дополнительным эмиссионным механизмом можно считать перечисление Национальным банком в государственный бюджет превышения собственных доходов над расходами. Это все. Других возможностей практически не существует.

Так вот анализ данных НБУ показывает, что обвинение госпожи Тимошенко не отвечают действительности.

Анализируя данные относительно ОВГЗ, которые находятся в обращении, убеждаемся, что портфель облигаций НБУ за первые 17 дней января вырос лишь на 600 млн. грн. С 64229,89 млн. грн. (по состоянию на 31 декабря 2010 года) – до 64829,89 млн. грн. (по состоянию на 17 января 2011 года). При этом общий объем ОВГЗ, что находятся в обращении, даже сократился на 802,49 млн. грн. – с 136187,40 млн. до 135384,91 млн. Таким образом, правительство, погасив часть своих обязательств, даже способствовало уменьшению общего объема гривни в обращении.

Данные относительно рефинансирования банков подтверждают, что Национальный банк за первые дни этого года вообще не дал банкам ни одной копейки. Вместо этого активно осуществлял меры по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов, изъяв из обращения за это время свыше 2,5 млрд. грн.

Что же касается информации о продаже правительством иностранной валюты, то данных по этому поводу нет. Общий объем валюты, который покупался и продавался на межбанковском валютном рынке на протяжении первой половины января, по понятным причинам, значительно ниже чем это было в декабре. Можно допустить, что правительство продавало свою валюту Нацбанку напрямую. Но благодаря практике, которой положила началу еще госпожа Тимошенко в 2008 году и которую продолжает господин Азаров, ежедневную информацию о состоянии единого корсчета Казначейства получить нельзя. Учитывая это, категорически исключать такой механизм эмиссии не стоит. Хотя, как это отмечалось выше, и рассматривать его лишь с негативной точки зрения вряд ли целесообразно. Впрочем, остатки на корсчетах банков не свидетельствуют, что большие средства могли быть перечислены с единого корсчета Казначейства коммерческим банкам.

Что же касается возможности осуществления эмиссии путем перечисления Нацбанком в госбюджет превышения собственных доходов над расходами, то это тоже выглядит маловероятным. Дело в том, что Нацбанк в прошлом году и без того перечислил в бюджет вместо 10 млрд. грн. свыше 12,5 млрд. А в этом году в Нацбанке еще даже теоретически не могло возникнуть каких-то доходов, из которых бы он мог что-то перечислить правительству.

...Кабмин Азарова, равно как и Нацбанк, есть за что критиковать, причем сокрушительно. Но это обвинение пани Тимошенко в их адрес выглядит откровенной неправдой.

Может, это просто такая форма политической борьбы в нашем «зазеркалье»? Может, власть и Тимошенко оказывают взаимные услуги, обвиняя друг друга в том, что с легкостью опровергается, зато увеличивает уровень доверия со стороны сторонников обоих лагерей?

Борис Кушнирук