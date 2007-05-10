Азаров считает, что досрочные выборы могут как разрешить кризис, так и осложнить

Первый вице-премьер-министр Украины, сопредседатель рабочей группы Николай АЗАРОВ считает, что досрочные парламентские выборы могут как разрешить политический кризис, так и осложнить ее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече Президента Украины Виктором ЮЩЕНКО с совместной рабочей группой по подготовке нормативно-правовых актов, связанных с проведением внеочередных выборов в ВР.

Н.АЗАРОВ убежден, что необходимо тщательным образом наработать документы, чтобы выборы проходили в рамках Конституции и законодательства Украины.

Н.АЗАРОВ высказал мнение, что Президент вместе с премьером должны были собрать рабочую группу с самого начала на организационное заседание, чтобы определить задачи для этой группы.

В то же время он рассказал, что на первом же заседании была разработана “дорожная карта” на пути к организации досрочных выборов. Н.АЗАРОВ очертил основные этапы этой “дорожной карты”. Он отметил, что была вынесена за скобки дата проведения выборов. «Мы договорились на первом же заседании, что дату проведения выборов очертят премьер-министр и Президент на своей встрече после того, как будут разработаны все необходимые документы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что рабочая группа договорилась, что должно быть принято постановление ВР об обеспечении проведения назначенных на конституционных принципах честных, прозрачных и демократических внеочередных выборов ВР Украины и организации работы ВР на период до открытия первой сессии ВР нового созыва. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул конституционные основания досрочных выборов, отмеченные в проекте постановления. Также он отметил, что в пакете изменений в закон о выборах народных депутатов соответствующие предложения были внесены Центральной избирательной комиссией. Он подчеркнул, что действующее законодательство не дает возможности организовать досрочные выборы на базе Указа Президента.

Также в пакет входят изменения в бюджет относительно финансирования выборов, внесения изменений в государственный бюджет, изменения в закон о статусе народного депутата, внесение изменений в регламент ВР, формирование персонального состава ЦИК в соответствии с требованиями закона Украины о ЦИК, создание государственного реестра избирателей, внесение изменений в Кодекс административного судопроизводства с целью обеспечения непредвзятого рассмотрения исков судами относительно избирательного процесса. А также относительно соответствующих решений Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

Он также сообщил, что есть договоренность о создании на паритетных принципах рабочей комиссии по подготовке новой редакции Конституции. По словам Н.АЗАРОВА, это - основные документы, над которыми работала рабочая группа в течение 5 дней. «Сам перечень этих документов говорит о том, что документы непростые и требуют серьезной работы, и мы действительно достаточно серьезно над ними работаем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшний день по вышеуказанному проекту постановления остается несогласованных 2-3 пункта и над ними необходимо работать.