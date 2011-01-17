Тимошенко думает, что придет время, и Янукович побежит из страны

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена просить политическое убежище в других странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«ЯНУКОВИЧ не дождется, чтобы я куда-либо бежала из своей собственной страны. Придет время – они будут бежать из своей собственной страны, потому что они сегодня реальные преступления совершают против страны и против народа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также напомнила, что представители Партии регионов “скрывались за пределами Украины” в 2005 году, “пока их ЮЩЕНКО не вернул назад для подписания универсалов и меморандумов”.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что предоставление политического убежища экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ в Чехии является признанием международным сообществом политических репрессий в Украине.

«Политическое убежище предоставляют гражданам только тех стран, где уже признаны миром политические репрессии, там, где нет правосудия, нет настоящих силовых структур, а есть репрессивные органы. В таких случаях мировое сообщество, отдельные страны предоставляют политическое убежище», - считает она.