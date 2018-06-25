Библиотечные бои в России переросли в уголовные

В Москве случилось рядовое событие. Офицер, подполковник милиции избил директора Библиотеки украинской литературы в Москве госпожу Наталью Шарину в ее собственном кабинете. И вовсе не потому, что она подпольно торговала наркотиками, незаконно меняла валюту или в момент ареста наставила на офицера ствол парабеллума. Ей вменяется страшное, по российским законам преступление, она выдавала читателям книги.

Напомню читателям. В Москве 14 января произошел очередной милицейский налет на Библиотеку украинской литературы. Силами того же ведомства – 11 отдела по борьбе с экстремизмом, российского министерства внутренних дел. Люди в погонах изъяли жесткие диски библиотечных компьютеров и… нанесли побои директору библиотеки. Травмы, кровоподтеки, ушибы официально зафиксированы в травматологическом пункте. Общий диагноз – сотрясение мозга и больничный, пока до 19 января.

Если бы автор этих строк владел кистью, то вместо этого текста нарисовал бы лужу, в которой по самое горло сидят министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и его подчиненный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко. А глава департамента информационной политики Министерства иностранных дел Олег Волошин, который на моем холсте также стоял бы по пояс в этой жиже, льет на них чистую воду и пытается вытащить. Короче, читатель, чиновники врут, причем нагло и бесцеремонно.

Еще не просохло чернило под воззваниями, подписанными этими уважаемыми господами, в которых они нам интеллигентно сообщали, что «в Багдаде все спокойно», что Библиотека украинской литературы в Москве работает в обычном режиме, что дети сидят под елкой, что взрослые смотрят фильм Александра Довженко «Земля». Правда, хотелось бы, чтобы посол Украины господин Ельченко в это время в читальном зале библиотеки читал не только Конституцию, но и листал Уголовный кодекс Украины.

Наш «Чрезвычайный и Полномочный» наконец-то должен понести хоть какую-то ответственность за то, что пытается ввести в заблуждение своего министра и президента страны. У меня вопрос: почему дипчиновник пытается разрушить (будем пока считать по недомыслию) стратегическое партнерство двух славянских стран? Все его реляции, заявления и комментарии о ситуации с Библиотекой украинской литературы в Москве, в том числе его комментарии описываемого в этом тексте события, говорят лишь об одном – либо у посла что-то с памятью, либо чрезмерно доверился помощникам, либо, по большому счету, сидит не в своем кресле. Пока же можно лишь говорить о непрофессиональности и некомпетентности не только этого высокопоставленного и высокооплаченного дипломата, но и всего украинского посольства в Москве.

К примеру, посол Японии в РФ оступился и не проинформировал своевременно свое правительство о том, когда президент недружественной страны посетит остров Кунашир. И что же? Японский министр дал приказ, и посол собрал чемоданы и уехал на родину. Уже пенсионер. Наш же посол делает ошибку за ошибкой, но с него как с гуся вода.

Почему украинские чиновники-дипломаты врут? Это сознательная позиция или причина безответственности в другом? Один московский журналист за чашкой кофе делился со мной, рассказывая, что дипломаты – самые зашоренные люди, которые способны лишь повторять чужие мысли начальства. И вовсе не потому, что их не обучали наукам и грамотам. А потому, что они всегда поддерживают «генеральную линию» и не имеют собственного мнения. Так удобно, не надо думать, рисковать, отстаивать интересы своей страны в чужой, агрессивной социальной среде. Не надо честно говорить о критических ситуациях в межгосударственных отношениях. Как любил говорить один наш украинский посол в Москве, оправдывая свое ничегонеделание: «Я человек президента!»

Наверно, не посол определяет внешнюю политику, а тем более не он вправе определять, что главное, а что второстепенное в отношениях Украины и России. Но «позвольте», как любит говорить, господин Грищенко, - надо хотя бы внятно объяснить, тем более влиять, пытаться формулировать экспертные оценки, достойные посла страны, как-то:

Почему с такой маниакальностью российская сторона взялась за украинскую библиотеку в Москве? Почему так вызывающе и безудержно они организуют провокации, сознательно вовлекая в библиотечный скандал миллионы людей по обе стороны границы?

Дипломаты! Ну, хотя бы объясните эти тайны «кремлевского двора» президенту Украины, я уж не говорю, найдите слова и смыслы для того, чтобы оправдаться перед украинской общественностью. Но для этого великим труженикам украинской внешней политики надо, как минимум, пойти в «массы», оставить теплые кабинеты на Леонтьевском переулке хотя бы на время.

А господину Константину Грищенко, в компетентности которого никто не сомневается, необходимо подсказать, что не цены на газ и нефть, а именно гуманитарные проблемы, прежде всего национальные и религиозные, грозят Киеву и Москве больше, чем противоречия в экономической и политической областях. А может, причина мудрого молчания министра в другом, в желании не беспокоить начальство, в чувстве самосохранения? Но сидеть между двумя креслами, как писал классик, крайне неудобно, да и невозможно, да иногда преступно.

Если глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, вместе со своим статс-секретарем Григорием Карасиным, убеждает своих украинских коллег, что все библиотечные войны позади, а в суровой реальности мы видим, что в бой «за украинскую книгу» уже введена тяжелая артиллерия и кулаки милиционеров-держиморд, то, видимо, не следует искать причины трагических событий за книжными стеллажами в читальных залах библиотеки.

Несомненно, что умиротворение антибиблиотечных и антикнижных неандертальцев и их кремлевских хозяев приведет к новым провокациям в отношениях Украины и России с ее фантомами и фиксациями дурных народных страстей.

В противостояние «за Украину или против» вовлечены люди посильнее и повлиятельнее российского министра иностранных дел. Россия уже вступила в новый политический год, в котором начинаются битвы за будущее место в Кремле, за то, какой быть России. Всякие разговоры о безоблачности властного тандема России – это дырка от бублика. Российская военно-спецбюрократия – за сохранение статус-кво, а сторонники перемен группируются вокруг фигуры нынешнего президента.

В политическую борьбу внутри России вовлечено антиукраинское лобби. Можно предположить, что это те, кто желает прикупить украинские черноземы, уникальное крымское морское побережье, так как все другие активы уже давно разбазарены. Эти силы представлены хорошо нам известными бизнес-группами, политиками и политехнологами, которые на некоторое время были отодвинуты «в зады» больших проектов и денег. Похоже, их время пришло.

Жанр PR-технологий предполагает развитие проекта, в котором «слабое звено» на входе создает бурю на выходе. Как писал классик, «взмах крыльев бабочки в Айове может привести к тайфуну в Индонезии». Библиотека украинской литературы в Москве, похоже, лишь разменная монета. И варварские события с драками и потасовками в библиотеке это лишь повод для решения более важных дел, чем поиски книг Донцова и Грушевского. Кукловоды этих событий за ширмой, похоже, не только российской сцены.

…Константин Грищенко в первом новогоднем номере еженедельника «Зеркало недели» опубликовал статью, понятно, что об украинской внешней политике. Прогнозируя отношения с РФ, министр сделал открытие: Украина и Россия, по его мнению, есть ни что иное, как «новый европейский тандем». Скажу, что очень образно и талантливо с точки зрения литературщины. Однако хочу напомнить министру, что педали в таком велосипеде (от английского tandem – расположение один за другим, гуськом), крутят оба партера, но рулит все-таки один из ездоков. Кто кормчий придуманного министерскими интеллектуалами гениального «изобретения», министр не написал. Видимо, по понятным причинам, постеснялся говорить правду.

Виктор Тимошенко