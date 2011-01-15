Коммунисты Крыма просят восстановить Грача в партии

Участники внеочередной конференции крымской республиканской организации Компартии в субботу приняли постановление, которым решили восстановить депутата Верховной Рады Украины Леонида ГРАЧА и его помощника-консультанта Юрия АКСЮТИНА в КПУ, и попросили центральную контрольную комиссию принять аналогичное решение.

«Исходя из того, что ГРАЧ и АКСЮТИН никогда не нарушали программу и устав Компартии Украины, многие годы их активно защищали, указывали на основные ошибки, которые завели партию в тупик, считаем, что исключение товарищей состоялось с грубейшими нарушениями и незаслуженно», - говорится в документе, которым располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря исключил Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского Рескома. До избрания нового состава Рескома руководство парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии. Президиум также подтвердил свое решение от 10 декабря об освобождении Ю.АКСЮТИНА от обязанностей второго секретаря Рескома и исключении его из членов КПУ.

Это стало реакцией на решение внеочередного пленума Рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Пленум также восстановил в должности Ю.АКСЮТИНА, которого президиум ЦК 10 декабря исключил из партии.

Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил Рескомом с сентября 1993 года.