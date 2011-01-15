Источник: на Дония и Арьева готовится покушение

Пресс-служба партии “Народная самооборона” заявляет, что на народных депутатов Украины, членов фракции НУНС Олеся ДОНИЯ и Владимира АРЬЕВА готовится покушение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом одного из депутатов предупредил осведомленный источник с Партии регионов.

По данным источника, «жизни депутатов-оппозиционеров оценили в 10 тысяч долларов».

«Мотивом якобы стали резкие заявления политиков в адрес власти после проведенного «Народной самообороной» брифинга для иностранных дипломатов», - отметили в пресс-службе партии.

«Мы не располагаем достоверной информацией, однако считаем своей обязанностью предупредить общественность и прессу о данном факте», - сказано в сообщении.

В «Народной самообороне» выразили предположение, что «возможно, данная информация поступила депутатам с целью прямого запугивания». «Однако народные депутаты намереваются и дальше отстаивать свои принципы», - заверили в пресс-службе партии.