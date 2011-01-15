Кравчук считает, что Янукович должен разогнать хлам, который сидит в ВР

Первый президент Леонид Кравчук считает, что нынешний президент Виктор Янукович должен распустить Верховную Раду.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Я посмотрел на эти парламентские драки, на этот хлам, который сейчас в парламенте, я не могу найти другого слова! Я пришел к выводу, что парламент вышел за пределы разумного, целесообразного", - сказал Кравчук.

"И вот эти систематические драки... Это же не первая! Президент имеет все основания распустить такой парламент. Народ это воспримет под аплодисменты", - считает он.

На замечание ведущей, что у президента нет законных оснований для такого шага, Кравчук ответил:

"Если не распустить, то провести выборы в 2011 году, а не тянуть до 2012-го".

Украинская правда