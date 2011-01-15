Кравчук считает, что Янукович должен разогнать хлам, который сидит в ВР
20:22, 15 января 2011Политика
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"Народ это воспримет под аплодисменты"
Первый президент Леонид Кравчук считает, что нынешний президент Виктор Янукович должен распустить Верховную Раду.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
"Я посмотрел на эти парламентские драки, на этот хлам, который сейчас в парламенте, я не могу найти другого слова! Я пришел к выводу, что парламент вышел за пределы разумного, целесообразного", - сказал Кравчук.
"И вот эти систематические драки... Это же не первая! Президент имеет все основания распустить такой парламент. Народ это воспримет под аплодисменты", - считает он.
На замечание ведущей, что у президента нет законных оснований для такого шага, Кравчук ответил:
"Если не распустить, то провести выборы в 2011 году, а не тянуть до 2012-го".
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