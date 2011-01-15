Политическое убежище могут предоставить не только Данилишину?

Решение о предоставлении экс-министру экономики Богдану Данилишину политического убежища чешские чиновники приняли после тщательного изучения всех материалов соответствующего дела, следовательно их решение было обоснованно.​

Об этом заявил эксперт Института Горшенина Владимир Застава в комментарии Lb.ua.

"Как известно, в Европе действует не прецедентное право, то есть решение Чехии по Данилишину не является обязательным для других субъектов ЕС. Однако следует помнить: законодательство Евросоюза, в том числе иммиграционное, унифицировано", - напомнил эксперт.

По словам Заставы, чешские чиновники полтора месяца изучали всё, что связано с "делом Данилишина", собирали соответствующие материалы, то есть принятое ими решение было вполне обоснованным.

"И вот, именно эти выводы, доказательная база, наработанная чехами, может использоваться как прецедент", - акцентировал Застава.

В данном контексте эксперт обратил внимание на различное восприятие в Европе и в Украине претензий, ныне предъявляемых экс-чиновникам Тимошенко.

"Хочется обратить особое внимание на методологию оценки экспертов. Формальная составляющая преступления, о которой говорят в Украине, для европейцев не имеет особого значения. Вместе с тем значение имеет то, что те же Корнийчук, Луценко и Тимошенко являются руководителями оппозиционных парламентских партий. Почему-то у нас об этом никто не говорит, тогда как в Европе - это имеет первоочередное значение", - заявил эксперт Института Горшенина.

В данной связи Застава выразил мнение: если завтра к властям какой-либо из стран Европы обратится с просьбой предоставления политического убежища один из ста ныне преследуемых активистов Налогового Майдана, решение по нему будет такое же, как и по Данилишину.

"Повреждение этими активистами тротуарной плитки на площади, что им сегодня вменяют, вряд ли будет воспринято как серьезный аргумент", - подчеркнул эксперт.