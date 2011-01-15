Коммунистов Крыма возглавила женщина

Пленум крымского республиканского комитета Компартии Украины избрал первым секретарем рескома Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба организационного комитета крымской парторганизации КПУ.

В Симферополе в субботу прошла внеочередная конференция парторганизации, которая избрала новый состав рескома, после чего состоялся пленум, где были избраны 13 членов бюро, секретари рескома, утверждены заведующие отделами.

Коммунисты, созвавшие конференцию, заявляют, что она прошла в соответствии с уставом партии. "Внеочередные конференции созываются по решению партийного комитета либо по требованию не менее чем одной трети общего числа коммунистов данной организации. Уставные положения крымскими коммунистами были строго соблюдены - собрано 4 тысячи 206 подписей, что значительно больше необходимых 1/3 - 3 тысячи 339 подписей коммунистов", - говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ, долгие годы возглявлявший коммунистов Крыма, заявил: "Я был и остаюсь коммунистом, и с крымской партийной организацией я душой и сердцем, и, как народный депутат Украины, буду всячески помогать и поддерживать партийную организацию".

Депутат также добавил, что "соблюдая ленинские принципы, стоя на марксистско-ленинской позиции", объединившись, можно "спасти партию, очистить ее от оппортунизма во главе с СИМОНЕНКО, добиться победы социализма".

Между тем, 10 января пресс-служба КПУ сообщила о встрече секретариата ЦК КПУ с секретарями райкомов и горкомов партии Крыма по вопросу реализации решений декабрьского пленума ЦК КПУ и президиума ЦК КПУ, в которой приняли участие 17 из 29 секретарей крымских горкомов и райкомов.

"Принято решение предупредить коммунистов крымской республиканской парторганизации о нелегитимности назначенной на 15 января партконференции и о том, что приняв в ней участие они, тем самым, фактически поставят себя вне партии", - говорилось в сообщении.

Участники встречи одобрили организационные мероприятия по подготовке и проведению в мае 2011 года партконференции крымских коммунистов, на которой будут избраны новый состав рескома и секретариат крымской парторганизации.

Как сообщал УНИАН, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Эти решения последовали за решением внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.