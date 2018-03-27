”Помаранчевые” создали коалицию. Временную

В ходе заседания Подготовительной депутатской группы депутаты Нашей Украины, БЮТ и Соцпартии проявли единодушие в отказе поддержать кандидатуру коммуниста Мартынюка на место председателя рабочей группы. Правда, и своей не предложили.

Начали, как всегда, с переклички. Собрались все - 31 депутат, как и предусмотрено квотой от каждого блока. Только сели, как практически почти сразу объявили сначала получасовой перерыв, а затем – и трехдневный.

Проблема (хотя для них это – и не проблема, а так - “рабочий вопрос”) возникла сразу, как был поставлен вопрос об избрании председателя рабочей депутатской группы. Кандидатуру Адама Мартынюка, представленную регионалами и коммунистами, оранжевые однозначно отклонили. Получилось 14 “поддерживаю” со стороны ПР и КПУ против 17 “не поддерживаю” БЮТ, СПУ и НУ. Своей кандидатуры оранжевые не предложили. Была ли это ситуативная коалиция, то есть обычная договоренность, или голосовали без таковой, так и не известно – представители трех блоков исчезли из зала через другие двери, пока журналисты ждали их в вестибюле.

Спикер (пока еще) Владимир Литвин выразил мнение, что такие действия «Нашей Украины», СПУ и БЮТ связаны с тем, что либо нет договоренности о коалиции, либо нежеланием раскрывать карты: «В основе лежит недосказанность о коалиции, а также нежелание отдавать рычаги влияния той или иной политической силе в процессе подготовки к первой сессии, хотя проблем возникает много», - сказал он.

Для ясности вопроса следует уточнить, что должность председателя рабочей группы предусматривает управление процессом подготовки Рады и депутатов к сессии. В том числе – решение жилищного вопроса для избранников, которые уже рвутся в Киев и очень хотят получить здесь жилье. Особенно – новобранцы: “Сегодня начинают штурмовать гостиницу «Киев», чтобы поселить народных депутатов», - сказал журналистам Литвин. Также, по его словам, поступали требования о получении жилья и от тех, кто в прошлом созыве получил квартиру в Киеве или компенсацию за нее. И это – при том, что депутатское жилье не только остается за ними, но и некоторые избранники уже имеют по несколько квартир, предоставленных государством.

Вице-спикер (пока еще) Адам Мартынюк считает, что “«Наша Украина», СПУ и БЮТ не имеют единства”. Он выразил предположение, что оранжевые не назовут кандидатуру и к следующему заседанию группы, которое состоится в понедельник: «Их, видимо, интересует дата проведения сессии с одной целью, чтобы потом проигнорировать последующие заседания подготовительной группы, потому что у них нет единства, а они не хотят этого показывать”. Мартинюк обратил внимание, что именно через этих политических сил происходит задержка с решением – поскольку у них контрольный пакет голосов. «Если не могут решить этот вопрос 17 человек, то 243 решить будет не легче», - сказал он об избрании председателя ВР.

Между тем, пока депутаты общались в закрытом режиме, среди журналистов прошел слух о том, что все же определенные должности оранжевые уже поделили, и Петр Порошенко уже готовится занять кресло Председателя ВР.

Диомидий Суббота