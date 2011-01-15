СМИ: Янукович пригрозил Могилеву отставкой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал уволить министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА в случае, если не будет ликвидирован техосмотр частных транспортных средств в ГАИ.

Как пишет газета "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источник, об этом глава государства заявил в ходе заседания совета Комитета по экономическим реформам.

Обращаясь к А.МОГИЛЕВУ он сказал: «Я показываю вам желтую карточку. Техосмотр частного транспорта, который обещали отменить, до сих пор существует. Над людьми продолжают издеваться».

Президент предупредил министра, что если в ближайшее время этот вопрос не будет решен, и милиция будет его саботировать, то А.МОГИЛЕВ увидит «красную карточку».

Как напоминает газета, «законопроект об отмене техосмотра частного транспорта еще год назад вносил в парламент народный депутат от «Нашей Украины - Народной самообороны», глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО. Потом эту идею взял на вооружение глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ, однако законопроект до сих пор не принят парламентом».

В частности, как заявлял М.БРОДСКИЙ, «в нынешнем виде технический осмотр - это анахронизм». По его мнению, техническое состояние машин должны проверять диагностические станции, которые прошли аттестацию. При этом вся процедура должна сниматься на камеру, а записи храниться не менее 2,5 лет.

Согласно законопроекту, в частности, станции диагностики должны подлежать аккредитации. В случае «неправильной» выдачи документа о прохождении проверки технического состояния, станции диагностики должны нести административную ответственность и за свой счет проводить повторную диагностику.