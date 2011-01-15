Ющенко: кто играет с языком, обречен потерять прочный цемент

Экс-президент Виктор Ющенко убежден, что в унитарной стране не может быть двух языков.

"Нельзя в унитарном государстве два языка объединять. Это парадокс, которого в мире нет", - заявил он в интервью 5 каналу.

"В унитарном государстве дискуссии не должно быть, какой титульный или господствующий национальный язык - он только один. Мы не конфедерация, как Швейцария, мы не федерация, как несколько государств в Европе, которые допускают два государственных языка, мы - унитарная страна. Вы не найдете примера в мире, если бы унитарная страна делала практику двуязычия", - приводит его слова Украинская правда.

По мнению Ющенко, в 2010 году языковая политика президента Виктора Януковича и правительства не объединяла украинское общество.

"Она не объединяла. Хотя такую политику власть проводила сознательно. Этим, возможно, она свидетельствовала, что этим самым она не понимает миссию языка, как фактора на шкале национальных ценностей нашей соборности", - заявил он.

"Тот, кто играет с языком, обречен потерять прочный цемент, который клеит нацию-сообщество. Власть этого не понимает", - уточнил экс-президент.

"Проблема у нас не Табачник, как идеолог этого вопроса, хотя я всячески поддерживаю человеческую оценку этого министра. Проблема заключается в том, что за Табачниками стоят примерно 12-13 миллионов человек, имеющих примерно ту же мысль", - считает Ющенко.