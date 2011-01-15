Ющенко: Янукович должен предложить формулу политического диалога
00:59, 15 января 2011Политика
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"Необходимо вернуться ближе к культуре"
Президент Виктор Янукович в 2011 году должен предложить формулу политического диалога в стране. Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире 5 канала.
"Я ожидаю, что президент страны предложит формулу политического диалога для тех сил, которые мы называем парламентские и внепарламентские", - приводит его слова Украинская правда.
"Это миссия президента, а не ходить каждую пятницу на "собачьи бои" на украинском телевидении, для того чтобы рвать нацию", - уточнил экс-президент.
Кроме того, Ющенко считает, что в 2011 году необходимо изменить "языковую политику, гуманитарную политику в смысле нашей истории и вернуться ближе к культуре".
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