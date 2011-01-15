Ющенко: Янукович должен предложить формулу политического диалога

Президент Виктор Янукович в 2011 году должен предложить формулу политического диалога в стране. Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире 5 канала.

"Я ожидаю, что президент страны предложит формулу политического диалога для тех сил, которые мы называем парламентские и внепарламентские", - приводит его слова Украинская правда.

"Это миссия президента, а не ходить каждую пятницу на "собачьи бои" на украинском телевидении, для того чтобы рвать нацию", - уточнил экс-президент.

Кроме того, Ющенко считает, что в 2011 году необходимо изменить "языковую политику, гуманитарную политику в смысле нашей истории и вернуться ближе к культуре".