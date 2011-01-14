ПР: благосклонность некоторых иностранных государств казнокрадов не спасет

Партия регионов поддерживает действия правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, в том числе и среди нынешних оппозиционеров.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, размещенном на официальном сайте партии.

«Партия регионов, получив наибольший кредит доверия по итогам выборов от миллионов украинских граждан, сформировала органы власти и развернула системную борьбу с коррупцией. Эта борьба направлена на пресечение казнокрадства, взяточничества, круговой поруки и имеет конечной целью приучить чиновников рационально использовать государственные средства, что в конечном итоге будет способствовать повышению благосостояния каждого украинского гражданина», - отмечается в заявлении.

В партии добавляют, что помимо текущего контроля за соблюдением выполнения законов при принятии решений в государственной сфере управления, власть еще весной прошлого года провела масштабную ревизию использования бюджетных средств предыдущим правительством. «В результате были возбуждены сотни уголовных дел против коррупционеров, занимавших должности на разных уровнях государственной власти», - отмечается в заявлении.

В Партии регионов подчеркивают, что проверки, проведенные сотрудниками прокуратуры, КРУ, позволили выявить более 18 тыс. совершенных только в минувшем году нарушений законодательства, связанных с коррупцией. Почти две тысячи уголовных дел уже переданы в суд. По каждому из них проводится тщательное расследование.

«Борьба с коррупцией идет без оглядки на партийную принадлежность коррупционера, вора или взяточника. Среди граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела, множество лиц, которые еще вчера олицетворяли власть, а сегодня называют себя оппозиционерами. Иные беглые чиновники, которые никогда политической деятельностью не занимались, пытаются представить себя политическими беженцами, что вызывает недоумение. В связи с этим распространяются слухи о том, что в стране якобы начались политические преследования оппозиции», - считают в пресс-службе.

В Партии регионов твердо убеждены, что все попытки бывших или действующих должностных лиц помешать системной борьбе с коррупцией потерпят неудачу. «Солидарность экс-чиновников, привыкших жить по принципам «рука руку моет» или «ворон ворону глаз не выклюет», не сможет воспрепятствовать наведению порядка и восстановлению законности в стране. Мы заставим чиновников бережно относиться к деньгам налогоплательщиков. Каждый проворовавшийся представитель власти будет отвечать по всей строгости закона. Воров и казнокрадов не спасут ни статус, ни мандаты, ни партбилеты, ни высокие должности, ни благосклонность со стороны некоторых иностранных государств», - говорится в заявлении.

«Коррупционеры, которые сегодня находятся в рядах так называемой оппозиции, не смогут уйти от ответственности, прикрывшись громким статусом политических репрессированных», - отмечают регионалы.

В заявлении высказывается поддержка правоохранительным органам в их стремлении раз и навсегда сломать коррупционные схемы, пресечь разворовывание бюджетных средств. «Мы призываем стражей порядка тщательно разобраться с каждым случаем коррупции, наказать виновных, принять превентивные меры против хищений и казнокрадства. И навсегда впечатать в сознание нанятых народом чиновников мысль о том, что за каждую потраченную копейку налогоплательщиков необходимо нести ответственность», - отмечается в заявлении.