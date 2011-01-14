Киевский губернатор об инвентаризации земли: не для того, чтобы отобрать
В Белой Церкви прошло совещание
Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК подчеркивает необходимость проведения инвентаризации земель, которые можно использовать под посевы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после совещания в Белой Церкви относительно развития агропромышленного комплекса региона.
«Сегодня задача власти - сделать инвентаризацию земли не для того, чтобы отобрать ее, а для того, чтобы знать, как использовать. Если есть земля, она должна обрабатываться, и должны быть планы ее использования», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
В то же время он заметил, что мэры городов области должны знать, сколько им надо продовольствия для обеспечения населения, чтобы прямо заказывать сельхозпродукцию у производителей.