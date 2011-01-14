Литвин - нардепам: если кто недоволен, - флаг с большим древком в руки...

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в ВР состоялся “процесс притирки» в отношениях между большинством и оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время закрытия 7-й сессии ВР VІ созыва.

В частности, по словам спикера, «у нас состоялся процесс притирки при новых реалиях в отношениях между большинством и оппозицией через конфликты, через противостояние».

В то же время он добавил, что в последнюю неделю этой сессии «мы нашли понимание и поддержку друг в друге и приняли необходимые решения».

«Если кто-то из вас недоволен, может предложить что-то лучшее, то флаг с большим древком в руки - предложите и сделайте», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН признал, что были в парламенте противостояния «и жесткие». «Из 58 пленарных заседаний 8 пленарных заседаний по этой причине не состоялись. Это гораздо меньше, чем было в предыдущий период», - добавил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в связи с этим не рассмотрено около 100 вопросов.

По мнению спикера, главной ключевой задачей является «сохранить парламентаризм и, таким образом, сохранить демократию, и, если хотите, сохранить Украину».

В.ЛИТВИН считает, что во время работы парламента необходимо демонстрировать корпоративную солидарность, “тогда у нас, очевидно, будет совсем другая ситуация, тогда с Верховной Радой Украины будут больше считаться».

Он также отметил, что, несмотря на то, что парламент часто «с колес принимал решение, но как только возникает проблема недовольства, то кто виноват – невестка». «Не стоит, очевидно, нам допускать этого, но к нам будут относиться так, как мы будем позволять относиться к высшему представительскому органу народа».