День Победы не испортили ни дождь, ни акции Регионов (репортаж)

Все-таки ни у кого не получиться отобрать у нас этот праздник. В этот в день Победы уличные музыканты снова наигрывали песни войны. Молодые мамы поздравляли на улицах и площадях участников войны, по-взрослому объясняя при этом своим крохам суть происходящего. Главы районных столичных администраций, оставив где-то на стоянках комфортные автомобили, бережно подсаживали в автобусы ветеранов своих районов, и сами сопровождали их в этих же автобусах к Мемориальному комплексу истории Великой Отечественной войны на Спивочем поле. Люди охотно раскупали подскочившие в цене цветы, тут же с улыбками благодарности вручали их незнакомым ветеранам.

Замечательная трехгодичной давности идея Президента - шествие ветеранов по Крещатику - прижилась. Три года назад долго спорили, что же лучше: устроить традиционный парад и показать нашу как бы «военную мощь» или устроить шествие. Тогда выбрали шествие ветеранов и полевую кухню. И шаг навстречу ветеранам удался, им идея понравилась. Ветеранов организованно собирали вместе, что облегчило и их общение друг с другом, и общение между ветеранами и прессой. Уже не говоря о том, что принятые там совместные ветеранские боевые сто грамм и кулиш вместе с Президентом служило не только данью уважения, но и проявлением любви к этим людям.

В этом году 9 мая в колонне, перед которой несли флаги трех украинских фронтов, шли Президент, первый вице-премьер-министр (сам премьер – на лечении), лидер оппозиции, министр обороны.

Ветераны шли в колоннах, которые были разбиты по районам. Киевляне и приезжие сопровождали их аплодисментами. Играла музыка, а люди подпевали. Подумала, что неудивительно, что мы так хорошо знаем тексты военно-патриотических песен. Кажется, эта часть истории и нашего подвига ни у кого не вызывает сомнения. Ближе к Европейской площади шествие заканчивалось. Ветераны отвечали на вопросы журналистов, знакомились.

- Я - Черноморский флот, подводная лодка Решилова. Других данных не даю. - А ты? А я – Балтийский. «Красный Кавказ», знаешь? Да, это, который пополам потом…?

- Простите, - протянула я букет подводнику, - А почему других данных не даете?…

- Я пошутил, - сказал ветеран, - я бывший подводник, академик, профессор Аграрного Университета Сергей Семенович Клюй.

- Мне 85 лет. Я Владимир Иванович Лученко. Я на Ленинградском фронте служил. Две голодовки в Украине пережил, и блокаду тоже. Из нашего круга однополчан – один остался…

У меня оставался еще один букет.

К автобусу подвели женщину с орденами и палочкой, ее держала под руку дочка.

- Скажите, а что на войне самое страшное? – спросила я.

- Я собак и воды боялась, - объяснила мне Вера Евгеньевна Вронская, - я ведь партизанкой была, радисткой, и с чердаков прыгала, и с парашютом меня сбрасывали, а вот собак и воды боялась. Нас ведь немцы с собаками искали – собак и сейчас боюсь…Ой простите, - заволновалась женщина. - Тут после шествия подошла колонна партизан, и я хочу подойти, может кого из нашей Московской школы встречу. Там нас учили на подрывников, радистов и шифровальщиков. А потом приезжали из разведки и «раскупали нас»…

Женщина заторопилась к партизанам.

Ветераны организованно отъезжали на автобусах. Я решила попробовать добраться к Мемориальному комплексу своим ходом. В прошлом году я за двадцать минут была на месте. Но не тут то было… Вот уж воистину, есть люди, способные испортить даже праздник, который со слезами на глазах. Я думаю, что премьер, вернувшись с лечения, должен выпороть (или прибегнуть к другой принятой у него воспитательной мере) тех, кто решил в период празднования вклиниться с предвыборной агитацией. Растянувшаяся колонна сторонников коалиции плюс медленно и картинно шагающий отряд барабанщиц налоговой администрации в бело-голубой форме капитально тормозил движение транспорта и людей. Ну что они наделали?!Все что требовалось - обеспечить беспрепятственный и быстрый проезд транспорта. Кому нужно это шоу барабанщиц? – злилась я. На обратном пути, к слову, хлынул дождь, и те, из участников войны, кто не приехал организованно на автобусах, просто вымокли до нитки. Ведь сесть в общественный транспорт было невозможно.

Вдоль улицы Январского Восстания по обе стороны выстроились ребята с флагами Регионов. Я только молча неодобрительно поглядывала на них – они не виноваты в неуклюжей акции своего партийного руководства, не хотелось портить никому настроения. Но тут бойко вышагивающая ветеранша, словно услышав мои мысли, стала им выговаривать:

- Хлопцы, домой, возвращайтесь все домой. И скажите тем, кто вас тут поставил, что пусть они лучше мне бесплатно газовую колонку поставят. Говорят, что заботятся, а сами пришли агитировать.

Моя спутница не унималась, отправляя домой всех стоящих вдоль дороги регионалов:

- Уж лучше, поедьте, заработайте для нас копейку…

- Где вы воевали? – поинтересовалась я.

- У Ковпака, я – шифровальщица, знаете, кто это такие?

Анна Григорьевна Клочкова (так звали мою попутчицу, пережила два голодомора) до 1944 года воевала, и по ее словам 9 мая для нее - самый светлый праздник. Они приехала из Вишневого – возложить к памятнику букетик сирени.

Я кое-как, обходя пробки и колонны, добралась до Мемориала.

Возле входа в Музей выступал Виктор Ющенко. Ближе к бордюру стоял ряд палаток с кашей. Отдельно сидели ветераны и отдельно – пресса.

И от Президента ветераны услышали то, что достойны были услышать в этот день.

- Вы были, есть и будете поколением героев-победителей, - сказал в своей речи Виктор Андреевич, - Мы чтим каждого украинского героя, который во время военного лихолетия боролся за освобождение родной земли от тоталитарных захватчиков. Память о каждом воине, каждой жертве и каждом спасителе Украины есть и будет для нашего народа вечной и неразделимой…

Виктор Ющенко призвал с братской благодарностью вспомнить сегодня подвиг наших боевых соратников и побратимов - все народы и союзнические армии, которые спасали человечество от фашистского рабства. „Мы заплатили истинно высокую цену за Победу. Свыше сорока месяцев в Украине лилась кровь. Война до основания разрушила города, уничтожила села. Война унесла почти десять миллионов жизней. Семь миллионов украинцев полегло на фронтах, в партизанских отрядах, подполье, гестаповских застенках, свыше двух миллионов были вывезены в Германию.

Спич было недолгий. После него ветераны сошлись в палатках, где было угощение, и где они отметили свою, величайшую из побед, победу…

Маша Мищенко

Фото Михаила Маркива