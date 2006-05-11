Партия регионов, Блок Литвина и КПУ заявили о создании коалиции

Партия регионов, Народный блок Литвина, Коммунистическая партия Украины заявили о создании большинства в Днепропетровском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил первый номер списка Партии регионов в облсовете Олег ЦАРЁВ.

По его словам, в коалицию вошел 51 депутат: 39 от Партии регионов, 7 – от КПУ и 5 – от Блока Литвина.

Представители трех партий подписала коалиционное соглашение из 10 пунктов.

В последнем, десятом пункте, члены коалиции отмечают, что будут выступать за предоставление в Днепропетровской области русскому языку статуса регионального на основании «ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств».

По словам представителя Народного блока Литвина в Днепропетровском облсовете, экс-министра экономики Украины Николая ДЕРКАЧА, коалиция будет выдвигать на должность председателя Днепропетровского областного совета О.ЦАРЁВА.

О.ЦАРЁВ напомнил, что он по списку Партии регионов избран в Верховную Раду Украины. В то же время, по его словам, он не написал заявления о получении мандата народного депутата Украины.

Учредительная сессия Днепропетровского облсовета состоится 17 мая.

Днепропетровской облсовет насчитывает 100 депутатов.