Частная жизнь Путина

Частная жизнь Путина

13:23, 11 января 2011
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За стакан путинской мочи спецслужбы США отдали бы не один миллион долларов... Личная жизнь - это не частное дело премьера Вовы и его жены Люды, а будущий политический торг и борьба за избирателей...

К гробам и пепелищам

Владимир Путин. Фото с сайта patriarchia.ru
Информационные агентства сообщили, что российский премьер-министр приезжал в родовое село Тургиново Тверской области на минувшее недавно рождественское богослужение в храм  Пресвятой Богородицы,  близ которого, по преданиям,  предки Путина жили с XVII века.

Глава правительства был одет в свитер, который ему подарила местная жительница. Он скромно занял место среди других прихожан в церкви. Кроме охраны Путина (строгий протокол обязывает),  премьера  никто из родных не сопровождал.

В принципе, у каждого человека наступают времена, когда магически тянет в родные места, к корням, «крестам, погостам, пепелищам».

У людей большой власти нет друзей

Великий Наполеон когда-то сказал, что если  тебя все  любят, то жизнь не удалась. Классикой жанра является и то, что у первого человека власти нет друзей. Как правило, и близкие, и родные люди (вопрос лишь времени) его покидают, оставляют, порой даже ненавидят.

Остаются только «товарищи»,  инкорпорированные в политический режим им же созданный. То есть мир лидера – это социальная среда, в которой царит клиентелизм – личная зависимость между людьми неравных возможностей.

Одиночество такого политика является неизбежной расплатой за стремление господствовать или оставаться личностью. Это не хорошо и не плохо. Это данность, действительность, реальность, как солнце восходит на Востоке, а яблоки растут на деревьях.

Чтобы достичь и сохранить власть, приходиться жертвовать дружеским общением, личной жизнью, детьми, досугом. Можно ли представить себе друзей Гитлера, Сталина, которым эти тираны доверяют сокровенные личные секреты? Наверно, нет. И мы понимаем почему.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Вероятно, и в друзьях Владимира Путина быть невозможно. Так как он ходячий мешок с государственными тайнами, с конфиденциальной информацией о кодах и паролях ракетных войск стратегического назначения, «нравственными перегрузами», от которых кровь в жилах стынет. Думаю, что за стакан путинской мочи спецслужбы США отдали бы не один миллион долларов. Ну,  чтобы узнать кое-что о здоровье премьер-министра.

Правда,  опять-таки слухи -  у российского премьера есть духовник,  архимандрит Тихон, наместник Сретенского монастыря,  большой патриот, автор документальных кинофильмов о Византии. Но давайте представим, что Владимир Путин приходит к своему пастырю  на исповедь (или вызывает его в Белый дом) и обалдевший поп «проседает» от ужаса от информации о состоянии военно-промышленного комплекса РФ или о потреблении водки в России на душу населения. 

Примеры  истории свидетельствуют, что в креслах демократического греческого ареопага или на скамейке Нюрнбергского процесса над нацизмом сидели несчастные  люди, у которых не было частной, а тем более личной жизни в цивилизованном смысле слова. Леденящий факт тому подтверждение: как известно, Геббельс, в канун краха тысячелетнего рейха, приказал отравить своих шестерых малолетних детей. 

Слухи и сплетни о Путине

Последнее время о частной жизни Владимира Путина много слухов и сплетен.  И возникают они в ситуации,  когда есть общественный запрос на объективную информацию, в том числе и о личной жизни, а она тщательно, по понятным причинам,  скрывается.   

Главное прибежище частной жизни – это семья, единственный противовес убийственной публичности homo-политика. Адепты Владимира Владимировича призывают не вмешиваться в личную жизнь. «Это непорядочно! Безнравственно!»

Путин со старшей дочерью и женой
Однако говорить о частной жизни надо. Это вопрос не «подглядывания», а очень даже серьезная политическая и научная проблема. Здесь нет места политкорректности.  Причем здесь личная жизнь, семейные тайны, стыд, мораль?  У Путина, как и у другого человека власти такого высокого полета,  нет личной жизни и семейных тайн! Он политик, на него смотрят миллионы, и от него зависит жизнь миллионов обывателей, причем не только в России.

Владимира Путина и его семью все рассматривают с помощью самого большого звездного телескопа! И это правильно! Он мегапубличный человек. Народ желает знать, насколько нравственно то, что говорит любимец всей страны и как он сам живет. Не ворует ли? Порядочен ли он? Честен? Добрый, злой или мстительный? Делает ли то, что говорит? Любая информация о Путине - это стратегия поддержки Путина или политической борьбы с Путиным. 

Цена всему этому огромная. И называется ВЛАСТЬ. Шалун Билл Клинтон, затеяв интрижку с Моникой Левински, затем 40 томов «интервью-допросов» наговорил компетентным судейским людям. Весь мир узнал, что президент США -  «обычный мужик» со своими слабостями, да еще и ябеда. Клинтон рыдал, плакал, в своих мемуарах писал, что говорил дочке, что ее папа плохой,  ночевал не в спальне с женой, а на кушетке, на кухне. А утром провел заседание Совбеза по терроризму. Ох! И досталось в этот день Усаме бин Ладену!

Поэтому Владимир и Людмила Путины прекрасно понимают, что их личная жизнь - это не частное дело премьера Вовы и его жены Люды, а будущий политический торг и борьба за избирателей. 

И вряд могущественная российская бюрократия простит своему «национальному лидеру» какие либо отступления от декларируемой в России богоизбранности Владимира Владимировича Путина. От этого зависит их (бюрократии) благосостояние и вечная благодать. Они найдут средства поправить премьер-министра, помочь семье Путина стать счастливой. Или найти своему любимцу замену.

Однако, по моему убеждению,  это даже не византийщина, а азиатчина. В России торжествует то ли консервативный, то ли воинствующий клерикализм, то ли свято соблюдаются коммунистические представления о семейной жизни.

Вспомним, что «незаконно рожденная» дочка президента Франции Франсуа Миттерана была его официальной помощницей, он всегда брал ее в зарубежные турне в качестве советника. И не у одного француза не было к президенту вопросов. Как нет вопросов у французов к нынешнему Саркози, у итальянцев - к бабнику Берлускони и так можно перечислять до бесконечности... Вспомним  юных жен украинских олигархов и высших чиновников. В общем, и к прискорбию: Россия - не Европа, и в этом смысле, не Украина.

Даже у Александра Лукашенко долгое время  в помощниках был ребенок мужского пола. Когда «бацька» спрашивали «кто это?», он отвечал: «мальчик Коля». А потом обалдевшие граждане узнали из уст президента, что это его сын, которого он «создал» вместе со своим лечащим врачом «вне брака».

Путин, Кабаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подозреваю, что Вы, читатель, ждете от автора некой сенсации! – Так вот! Слухи о позорной связи Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой  высосаны из пальца.   Во всяком случае,  та часть домыслов, которая была опубликована в апреле 2008 года в желтой газете «Московский корреспондент».

Я подрабатывал в то время в этой газете и прекрасно осведомлен, с чьей подачи и как вышел текст о предстоящей свадьбе Путина и Кабаевой. Два авантюриста и провокатора, с псевдокреативным мышлением, очень близкие к денежной кассе сего издания, таким образом,  решили подогреть интерес к газете и увеличить ее тираж. Правда, инвестор «Московского корреспондента» потом говорил, что это происки его врага Юрия Лужкова. 

У Путина искренние отношения с Богом

Архимандрит Тихон, его духовник,  на вопрос: «Путин -  кадровый сотрудник КГБ, атеист по определению. Как же вы нашли с ним общий язык?» ответил:  «Не буду сообщать никаких подробностей об обстоятельствах нашего знакомства. Скажу одно: Путин  - человек искренне верующий и знающий Бога. Он сам разобрался в очень глубоких вопросах бытия, как писал Достоевский: Может для кого-то это выглядит и смешно  - его вера».

Занимается ли 58-летний Путин сексом?

Ответ утвердительный. Корреспондент президентского пула Андрей Колесников в своей книге «Фарс-мажор» пишет: «Оставался еще один вопрос. Последний вопрос, после которого все должно было проясниться. И я его задал:

- Когда вы начали заниматься сексом?

- Не помню, когда я начал,  -  заявил он, вставая – но могу определить, когда это делал в последний раз.

Встав и направившись к двери, он остановился и решил уточнить:

- Могу определить с точностью до минуты! – в голосе слышался вызов.

Отвечая, он, это было видно, и теперь испытывал чувство глубокого удовлетворения».

Таракан в бронированной банке

Тот же Андрей Колесников, который «увидел Путина» лучше любого  официального биографа премьера, пишет:

«Путин рассказывает: «Хочется побродить по Питеру без охраны, к дому съездить, где я жил. – Охрана же со мной в одном доме  живет. Представляете?!

- Ну, вы часто в Питере бываете…

- А что я вижу? – переспросил он. Сижу в машине, как таракан в бронированной банке».

Путин жену видит редко.. много работы

Между звездными супругами действительно черная кошка пробежала. Въедливые репортеры подсчитали, что «на людях» муж и жена за последние три года появились лишь трижды. И то лишь по большим праздникам или знаковым событиям, когда отступать было некуда.

Последнее «вместе» - это октябрь 2010 года, во время Всероссийской переписи населения. Обстановка в путинской резиденции в Ново-Огарево просто дышала скромностью. В довольно небольшой комнате стоял бежевый диван и старенький телевизор 70-х годов. Одетая в тот же бежевый цвет супружеская пара отвечала на вопросы пришедшей проводить перепись юной Евгении Александровой.

Перепись предоставила премьеру столь желанную возможность положить конец всем слухам о разводе. Однако «в телевизоре» Людмила все же чувствует себя несколько не в своей тарелке. Она постоянно моргала и нервно теребила платье. «Я его супруга», - сказала она переписчице. «Женат», - подтвердил Владимир Путин, не переставая гладить свою собаку Кони. Правительственный «Белый дом» даже выпустил официальное сообщение, объясняющее, что премьер-министр редко появляется на экранах в компании с супругой из-за большой загруженности на работе».

Зоопарк российского премьер министра

Владимир Путин очень любит животных. Хотя было бы странным, если бы он их не любил. Помните фантастическую фразу поэта Гейне о том, что чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки?..

Путин с лабрадором Кони. Фото ИТАР-ТАСС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме, собственно,  двух собак, культовой собаки Российской Федерации, суки лабрадора  «Кони» и болгарского щенка Баффи, у Владимира Владимировича - семь лошадей. Король Иордании подарил ему трех арабских скакунов, бывший пакистанский лидер Мушарраф  -  двух, президенты Киргизии и  Башкирии - по одному. Есть даже в конюшне премьера две маленькие, карликовые лошади от экс-президента Татарстана Шаймиева.

Путин и уссурийский тигренок
В прошлом году, на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. А когда еще Путины и Лужковы дружили семьями, Юрий Михайлович подарил семье Путиных белую козочку по кличке «Сказка».

Нашел в интернете много фотографий, где Путин со своим зверьем. Интересно, где они обитают? Ну не на балконе же? Подписи под фото с козой, которую премьер нежно гладит ей шейку и подпись: «Иногда и поговорить больше не с кем». У Понтия Пилата, как пишет Булгаков, была любимая собака, у Владимира Путина – видимо коза. Свежее, полезное  молоко, да и вообще, коза есть коза.

Дальше еще фото и еще больше острого одиночества. Фото:  Путин из ладошек пьет воду из родника. Подпись: «Бывает так, что кружку воды никто не подаст». Путин сидит у ручья. Подпись «Один на водах».  Путин идет по вспаханному полю. Подпись «Один в поле не воин».

 Частная жизнь

Частная жизнь любого из нас – это семья, дети, внуки, друзья, не платоническая любовь и романтические приключения, это и старость,  и немощь. Частная жизнь – это «чувственный антоним» и могучий противовес публичной жизни человека.

В публичной жизни можно руководствоваться словами Шекспира «вся жизнь - театр, а люди в нем - актеры». Ведь человек выполняет какие-то ролевые функции в окружении социальных декораций и тщательно скрывает свою сущность.

Но  размышляя о  частной жизни, можно вспомнить мальчика, который кричал: «А король то голый!». Именно информация о частной жизни человека истории и является основой, фундаментом для осмысления роли человеческой индивидуальности в современном мире.

Владимир Путин - не исключение.  Это для тех, кто мне напомнит о политкорректности. Хотя можно все что угодно довести до абсурда. Но убежден, что политкорректность как способ управления сознанием и создает искусственные зоны запрета. 

Виктор Тимошенко, Москва  

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