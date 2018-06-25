Частная жизнь Путина

К гробам и пепелищам

Информационные агентства сообщили, что российский премьер-министр приезжал в родовое село Тургиново Тверской области на минувшее недавно рождественское богослужение в храм Пресвятой Богородицы, близ которого, по преданиям, предки Путина жили с XVII века.

Глава правительства был одет в свитер, который ему подарила местная жительница. Он скромно занял место среди других прихожан в церкви. Кроме охраны Путина (строгий протокол обязывает), премьера никто из родных не сопровождал.

В принципе, у каждого человека наступают времена, когда магически тянет в родные места, к корням, «крестам, погостам, пепелищам».

У людей большой власти нет друзей

Великий Наполеон когда-то сказал, что если тебя все любят, то жизнь не удалась. Классикой жанра является и то, что у первого человека власти нет друзей. Как правило, и близкие, и родные люди (вопрос лишь времени) его покидают, оставляют, порой даже ненавидят.

Остаются только «товарищи», инкорпорированные в политический режим им же созданный. То есть мир лидера – это социальная среда, в которой царит клиентелизм – личная зависимость между людьми неравных возможностей.

Одиночество такого политика является неизбежной расплатой за стремление господствовать или оставаться личностью. Это не хорошо и не плохо. Это данность, действительность, реальность, как солнце восходит на Востоке, а яблоки растут на деревьях.

Чтобы достичь и сохранить власть, приходиться жертвовать дружеским общением, личной жизнью, детьми, досугом. Можно ли представить себе друзей Гитлера, Сталина, которым эти тираны доверяют сокровенные личные секреты? Наверно, нет. И мы понимаем почему.

Вероятно, и в друзьях Владимира Путина быть невозможно. Так как он ходячий мешок с государственными тайнами, с конфиденциальной информацией о кодах и паролях ракетных войск стратегического назначения, «нравственными перегрузами», от которых кровь в жилах стынет. Думаю, что за стакан путинской мочи спецслужбы США отдали бы не один миллион долларов. Ну, чтобы узнать кое-что о здоровье премьер-министра.

Правда, опять-таки слухи - у российского премьера есть духовник, архимандрит Тихон, наместник Сретенского монастыря, большой патриот, автор документальных кинофильмов о Византии. Но давайте представим, что Владимир Путин приходит к своему пастырю на исповедь (или вызывает его в Белый дом) и обалдевший поп «проседает» от ужаса от информации о состоянии военно-промышленного комплекса РФ или о потреблении водки в России на душу населения.

Примеры истории свидетельствуют, что в креслах демократического греческого ареопага или на скамейке Нюрнбергского процесса над нацизмом сидели несчастные люди, у которых не было частной, а тем более личной жизни в цивилизованном смысле слова. Леденящий факт тому подтверждение: как известно, Геббельс, в канун краха тысячелетнего рейха, приказал отравить своих шестерых малолетних детей.

Слухи и сплетни о Путине

Последнее время о частной жизни Владимира Путина много слухов и сплетен. И возникают они в ситуации, когда есть общественный запрос на объективную информацию, в том числе и о личной жизни, а она тщательно, по понятным причинам, скрывается.

Главное прибежище частной жизни – это семья, единственный противовес убийственной публичности homo-политика. Адепты Владимира Владимировича призывают не вмешиваться в личную жизнь. «Это непорядочно! Безнравственно!»

Однако говорить о частной жизни надо. Это вопрос не «подглядывания», а очень даже серьезная политическая и научная проблема. Здесь нет места политкорректности. Причем здесь личная жизнь, семейные тайны, стыд, мораль? У Путина, как и у другого человека власти такого высокого полета, нет личной жизни и семейных тайн! Он политик, на него смотрят миллионы, и от него зависит жизнь миллионов обывателей, причем не только в России.

Владимира Путина и его семью все рассматривают с помощью самого большого звездного телескопа! И это правильно! Он мегапубличный человек. Народ желает знать, насколько нравственно то, что говорит любимец всей страны и как он сам живет. Не ворует ли? Порядочен ли он? Честен? Добрый, злой или мстительный? Делает ли то, что говорит? Любая информация о Путине - это стратегия поддержки Путина или политической борьбы с Путиным.

Цена всему этому огромная. И называется ВЛАСТЬ. Шалун Билл Клинтон, затеяв интрижку с Моникой Левински, затем 40 томов «интервью-допросов» наговорил компетентным судейским людям. Весь мир узнал, что президент США - «обычный мужик» со своими слабостями, да еще и ябеда. Клинтон рыдал, плакал, в своих мемуарах писал, что говорил дочке, что ее папа плохой, ночевал не в спальне с женой, а на кушетке, на кухне. А утром провел заседание Совбеза по терроризму. Ох! И досталось в этот день Усаме бин Ладену!

Поэтому Владимир и Людмила Путины прекрасно понимают, что их личная жизнь - это не частное дело премьера Вовы и его жены Люды, а будущий политический торг и борьба за избирателей.

И вряд могущественная российская бюрократия простит своему «национальному лидеру» какие либо отступления от декларируемой в России богоизбранности Владимира Владимировича Путина. От этого зависит их (бюрократии) благосостояние и вечная благодать. Они найдут средства поправить премьер-министра, помочь семье Путина стать счастливой. Или найти своему любимцу замену.

Однако, по моему убеждению, это даже не византийщина, а азиатчина. В России торжествует то ли консервативный, то ли воинствующий клерикализм, то ли свято соблюдаются коммунистические представления о семейной жизни.

Вспомним, что «незаконно рожденная» дочка президента Франции Франсуа Миттерана была его официальной помощницей, он всегда брал ее в зарубежные турне в качестве советника. И не у одного француза не было к президенту вопросов. Как нет вопросов у французов к нынешнему Саркози, у итальянцев - к бабнику Берлускони и так можно перечислять до бесконечности... Вспомним юных жен украинских олигархов и высших чиновников. В общем, и к прискорбию: Россия - не Европа, и в этом смысле, не Украина.

Даже у Александра Лукашенко долгое время в помощниках был ребенок мужского пола. Когда «бацька» спрашивали «кто это?», он отвечал: «мальчик Коля». А потом обалдевшие граждане узнали из уст президента, что это его сын, которого он «создал» вместе со своим лечащим врачом «вне брака».

Подозреваю, что Вы, читатель, ждете от автора некой сенсации! – Так вот! Слухи о позорной связи Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой высосаны из пальца. Во всяком случае, та часть домыслов, которая была опубликована в апреле 2008 года в желтой газете «Московский корреспондент».

Я подрабатывал в то время в этой газете и прекрасно осведомлен, с чьей подачи и как вышел текст о предстоящей свадьбе Путина и Кабаевой. Два авантюриста и провокатора, с псевдокреативным мышлением, очень близкие к денежной кассе сего издания, таким образом, решили подогреть интерес к газете и увеличить ее тираж. Правда, инвестор «Московского корреспондента» потом говорил, что это происки его врага Юрия Лужкова.

У Путина искренние отношения с Богом

Архимандрит Тихон, его духовник, на вопрос: «Путин - кадровый сотрудник КГБ, атеист по определению. Как же вы нашли с ним общий язык?» ответил: «Не буду сообщать никаких подробностей об обстоятельствах нашего знакомства. Скажу одно: Путин - человек искренне верующий и знающий Бога. Он сам разобрался в очень глубоких вопросах бытия, как писал Достоевский: Может для кого-то это выглядит и смешно - его вера».

Занимается ли 58-летний Путин сексом?

Ответ утвердительный. Корреспондент президентского пула Андрей Колесников в своей книге «Фарс-мажор» пишет: «Оставался еще один вопрос. Последний вопрос, после которого все должно было проясниться. И я его задал:

- Когда вы начали заниматься сексом?

- Не помню, когда я начал, - заявил он, вставая – но могу определить, когда это делал в последний раз.

Встав и направившись к двери, он остановился и решил уточнить:

- Могу определить с точностью до минуты! – в голосе слышался вызов.

Отвечая, он, это было видно, и теперь испытывал чувство глубокого удовлетворения».

Таракан в бронированной банке

Тот же Андрей Колесников, который «увидел Путина» лучше любого официального биографа премьера, пишет:

«Путин рассказывает: «Хочется побродить по Питеру без охраны, к дому съездить, где я жил. – Охрана же со мной в одном доме живет. Представляете?!

- Ну, вы часто в Питере бываете…

- А что я вижу? – переспросил он. Сижу в машине, как таракан в бронированной банке».

Путин жену видит редко.. много работы

Между звездными супругами действительно черная кошка пробежала. Въедливые репортеры подсчитали, что «на людях» муж и жена за последние три года появились лишь трижды. И то лишь по большим праздникам или знаковым событиям, когда отступать было некуда.

Последнее «вместе» - это октябрь 2010 года, во время Всероссийской переписи населения. Обстановка в путинской резиденции в Ново-Огарево просто дышала скромностью. В довольно небольшой комнате стоял бежевый диван и старенький телевизор 70-х годов. Одетая в тот же бежевый цвет супружеская пара отвечала на вопросы пришедшей проводить перепись юной Евгении Александровой.

Перепись предоставила премьеру столь желанную возможность положить конец всем слухам о разводе. Однако «в телевизоре» Людмила все же чувствует себя несколько не в своей тарелке. Она постоянно моргала и нервно теребила платье. «Я его супруга», - сказала она переписчице. «Женат», - подтвердил Владимир Путин, не переставая гладить свою собаку Кони. Правительственный «Белый дом» даже выпустил официальное сообщение, объясняющее, что премьер-министр редко появляется на экранах в компании с супругой из-за большой загруженности на работе».

Зоопарк российского премьер министра

Владимир Путин очень любит животных. Хотя было бы странным, если бы он их не любил. Помните фантастическую фразу поэта Гейне о том, что чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки?..

Кроме, собственно, двух собак, культовой собаки Российской Федерации, суки лабрадора «Кони» и болгарского щенка Баффи, у Владимира Владимировича - семь лошадей. Король Иордании подарил ему трех арабских скакунов, бывший пакистанский лидер Мушарраф - двух, президенты Киргизии и Башкирии - по одному. Есть даже в конюшне премьера две маленькие, карликовые лошади от экс-президента Татарстана Шаймиева.

В прошлом году, на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. А когда еще Путины и Лужковы дружили семьями, Юрий Михайлович подарил семье Путиных белую козочку по кличке «Сказка».

Нашел в интернете много фотографий, где Путин со своим зверьем. Интересно, где они обитают? Ну не на балконе же? Подписи под фото с козой, которую премьер нежно гладит ей шейку и подпись: «Иногда и поговорить больше не с кем». У Понтия Пилата, как пишет Булгаков, была любимая собака, у Владимира Путина – видимо коза. Свежее, полезное молоко, да и вообще, коза есть коза.

Дальше еще фото и еще больше острого одиночества. Фото: Путин из ладошек пьет воду из родника. Подпись: «Бывает так, что кружку воды никто не подаст». Путин сидит у ручья. Подпись «Один на водах». Путин идет по вспаханному полю. Подпись «Один в поле не воин».

Частная жизнь

Частная жизнь любого из нас – это семья, дети, внуки, друзья, не платоническая любовь и романтические приключения, это и старость, и немощь. Частная жизнь – это «чувственный антоним» и могучий противовес публичной жизни человека.

В публичной жизни можно руководствоваться словами Шекспира «вся жизнь - театр, а люди в нем - актеры». Ведь человек выполняет какие-то ролевые функции в окружении социальных декораций и тщательно скрывает свою сущность.

Но размышляя о частной жизни, можно вспомнить мальчика, который кричал: «А король то голый!». Именно информация о частной жизни человека истории и является основой, фундаментом для осмысления роли человеческой индивидуальности в современном мире.

Владимир Путин - не исключение. Это для тех, кто мне напомнит о политкорректности. Хотя можно все что угодно довести до абсурда. Но убежден, что политкорректность как способ управления сознанием и создает искусственные зоны запрета.

Виктор Тимошенко, Москва