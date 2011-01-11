Янукович встретился с Фюле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает убеждение, что, активизируя и углубляя сотрудничество с Европейским Союзом, Украина достигла весомых результатов на пути утверждения свободы и демократии, надлежащего уровня развития и проведения действенных реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения европейской политики добрососедства Штефаном ФЮЛЕ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Замечательно, что практически первая встреча в новом году на международном уровне состоялась с представителем Европейской комиссии», - заметил Президент Украины.

Он выразил надежду, что текущие отношения Украина-ЕС принесут долгожданное завершение переговоров по заключению соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли.

«Если говорить об итогах 2010 года, я хотел бы сказать, что на европейском направлении мы сделали много для того, чтобы настроиться на последовательную работу, которая ставит целью поднять и объединить страну, утвердить свободу и демократию, навести порядок в экономике, поднять ее на надлежащий уровень развитых стран», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к европейскому комиссару, он также отметил, что сегодня реформы в Украине – реальность, а не декларации намерений.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что 2011 год станет годом радикальных реформ в Украине.

При этом глава государства заметил, что реализация масштабных экономических реформ не возможна без реформирования политической системы государства, без осуществления решительных шагов в борьбе с коррупцией, а также повышения прозрачности в деятельности властных структур.

При этом Президент Украины проинформировал еврокомиссара о продолжении работы над усовершенствованием, в частности, украинского избирательного законодательства.

«Мы хорошо понимаем, что политический диалог между Украиной и ЕС требует налаживания интенсивных контактов на высоком уровне», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с чем он заявил, что будет рад приветствовать президента Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ в Украине в апреле 2011 года на саммите по безопасного использования ядерной энергии, а также в рамках мероприятий по случаю 25-ой годовщины Чернобыльской катастрофы.