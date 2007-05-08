Оппозиция ждет, что ее встретят под Радой с оркестром и цветами?

Регионал Тарас Чорновил заявляет, что переговоры рабочей группы продлятся до тех пор, пока не будет снято определенное политическое противостояние. Об этом сообщает сайт Партии регионов.

На сегодняшний, по его словам, рабочая группа не смогла преодолеть политические противоречия.

Кроме того, утверждает Чорновил, во время переговоров Премьер-министра и Президента Коалиция определилась, что принимается «то, что Ющенко называет «узким пакетом», - изменения в законы, которые необходимы для проведения досрочных выборов.ю А сейчас, говорит депутат, коалиции стали навязывать «широкий пакет».

Еще одно основание для недовольства коалиции, по словам Чорновила, заключается в том, что «мы приняли решение, что полномочия Верховной Рады прекращены на основе политического компромисса». Сейчас же, по словам парламентария, Коалиции навязывают проект постановления, согласно которому Указ Президента является действующим, и Верховную Раду распускают на основе этого Указа; таким образом, Коалиция нарушает Конституцию.

«На такой абсурд идти мы не можем, так как Президент в следующий раз, когда ему не понравится Рада, будет ее распускать независимо от норм Конституции», - подчеркнул он.

Кроме того, Тарас Чорновил заявил, что эти два политических момента будут сняты через 2-3 дня, когда Президент и Премьер-министр вернутся в Киев и проведут между собой очередной раунд переговоров.

Что же касается сегодняшней «неявки» оппозиции на очередное пленарное заседание ВРУ, Тарас Вячеславович отметил: «Для того, чтобы не прослыть прогульщиками, оппозиция решила вообразить себя великим паном».

По словам народного депутата, оппозиция ждет, что они «выйдут из кареты к стенам Верховной Рады лишь тогда, когда им поставят стульчик, постелют ковровую дорожку, выстелют все цветами, и оркестр заиграет туш». «Раньше торжественного принятия окончательных решений рабочей группы оппозиция, очевидно, в Раду не придет», - убежден Тарас Чорновил.