Французский президент Николя Саркози готовится к ”третьему туру”

В воскресенье Франция избрала нового президента – 53-летнего Николя Саркози. Его победа не была неожиданностью не только потому, что и в первом, и во втором турах Саркози набрал убедительное большинство голосов (31,18% и 53%). Победа этого политика в том смысле является закономерной, что он шел к своему успеху почти три десятка лет.

„Будете ли вы впоследствии принимать участие в президентских выборах?” - спросили журналисты Саркози в 2003 году. „Я думаю об этом, лишь когда бреюсь по утрам", - отшутился будущий президент. Но таким способом впервые неофициально объявил о намерениях. Позже Саркози в одном из интервью признался, что о должности президента мечтал с момента прихода в политику, то есть с 1975 года.

Однако, во французской системе, сама по себе должность Президента не гарантирует четкой перспективы воплощения собственных реформаторских проектов и обещаний. Реальная власть президента зависит от того, насколько многочисленными фракциями представлена его партия в Национальной Ассамблее и Сенате. Как и во многих странах мира, комфортабельное большинство позволяет без осложнений проводить новые законы и поправки, и в то же время многочисленная оппозиция, напротив, способна перечеркнуть президентские замыслы.

Потому важнейшая высота, которую Николя Саркози осталось взять на пути к власти, – парламентские выборы, запланированные в два тура на 10 и 17 июня. Собственно, первое президентское слово к народу уже было началом избирательной парламентской кампании. Саркози обращался ко всем тем, кто за него не голосовал, с приглашением „независимо от взглядов, происхождения и веры” объединиться вокруг президента, во имя реформ и лучшей жизни.

Франсуа Фийон – близкий соратник новоизбранного президента и самая вероятная кандидатура на должность премьер-министра – в прямом эфире призывал не только „близьких по идеологии” центристов, но и „отдельных представителей левых” приобщиться к будущему парламентскому большинству совместно с представителями партии Саркози „Союз за Народное движение”.

Кто-то из команды Саркози шутя сказал о „третьем туре”, в котором опять должен победить Саркози, но теперь уже – как лидер одновременно партии и нации.Собственно, концепция „президентского пакта”, которую в настоящее время срочно разрабатывают в штабе партии нового президента, предусматривает максимально широкое привлечение к фракции Союза Саркози политиков извне.

Социалистка Сеголен Руаяль также начала парламентскую кампанию через полчаса после оглашения результатов президентских выборов. Она уверенно провозгласила, что остается в большой политике и пригласила всех, кто проголосовал за нее, поддержать социалистов на парламентских выборах „чтобы обеспечить стране действенную оппозицию”.

Кандитат центристов Франсуа Байру, в надежде на собственную влиятельную фракцию в Национальной Ассамблее, заявил о необходимости „политического равновесия” и опасности „абсолютной власти в одних руках”, таким способом отказываясь пополнить политическую масовку и социалистов, и сторонников нового президента.

Пока Николя Саркози отдыхает несколько дней с семьей, социологические службы уже провели несколько опросов. Согласно двум из них, первый тур парламентских гонок выведет на первые позиции около 35% однопартийцев Саркози, до 30% социалистов, 15% центристов и до 8% кандидатов от Национального Фронта. Обычно, второй тур во Франции умножает приблизительно на полтора результат первого по „официальным” партиям и отсекает от присутствия в Ассамблее ультра-правых. Что математически обещает французским центристам золотую акцию партии влияния.

Внутренние французские раскладки в результате президентских и в канун парламентских выборов интересны в украинском контексте, в первую очередь, с точки зрения тех реальных политических возможностей, которые будет иметь Николя Саркози для реализации своего политического курса. В частности, во внешней политике Саркози на уровне декларируемых намерений кажется намного более внимательным к украинской проблематике политическим лидером, чем его предшественник Жак Ширак.

Сразу после Оранжевой революции он был одним из немногих французских политических лидеров первого эшелона, который не тянул с визитом в Киев. В годовщину Голодомора Саркози отправил украинцам Франции лично подписанное письмо, где говорил: „Как и вы, я верю, что это очень важно – и далее отдавать дань памяти тем миллионам мужчин и женщин, которые стали жертвами тоталитарного безумия. Голод, организованный Сталиным, остается одним из наиболее нечеловеческих свидетельств жестокости этого режима”.

Во время своей избирательной кампании господин Саркози не раз говорил о необходимости диалога с Украиной и Грузией о более тесном сотрудничестве и, возможно, вероятном членстве в Европейском Союзе и НАТО. Он намеревался бороться за большую роль европейских стран в коммерческих переговорах со Всемирной Торговой Организацией, добиваться пересмотра принципов деятельности Центрального Европейского Банка, убеждать американцев присоединиться к Киотскому протоколу и, в конечном итоге, приобщиться к борьбе с глобальным потеплением на планете...

Воплощение этих и других международных планов нового лидера безусловно, зависит не только от его воли, но также от позиции европейских и атлантических партнеров Франции. Вместе с тем, поле для маневра Президента на национальном уровне окончательно не определено. Следовательно, выиграть свой „третий тур” для Николя Саркози - дело не менее важное, чем победить в первых двух.

Алла Лазарева, для УНИАН, Париж