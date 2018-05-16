Французский президент Николя Саркози готовится к ”третьему туру”
Важнейшая высота, которую Николя Саркози осталось взять на пути к власти, – парламентские выборы, запланированные в два тура на 10 и 17 июня...
|Николя Саркози. Фото AFP
„Будете ли вы впоследствии принимать участие в президентских выборах?” - спросили журналисты Саркози в 2003 году. „Я думаю об этом, лишь когда бреюсь по утрам", - отшутился будущий президент. Но таким способом впервые неофициально объявил о намерениях. Позже Саркози в одном из интервью признался, что о должности президента мечтал с момента прихода в политику, то есть с 1975 года.
Однако, во французской системе, сама по себе должность Президента не гарантирует четкой перспективы воплощения собственных реформаторских проектов и обещаний. Реальная власть президента зависит от того, насколько многочисленными фракциями представлена его партия в Национальной Ассамблее и Сенате. Как и во многих странах мира, комфортабельное большинство позволяет без осложнений проводить новые законы и поправки, и в то же время многочисленная оппозиция, напротив, способна перечеркнуть президентские замыслы.
Потому важнейшая высота, которую Николя Саркози осталось взять на пути к власти, – парламентские выборы, запланированные в два тура на 10 и 17 июня. Собственно, первое президентское слово к народу уже было началом избирательной парламентской кампании. Саркози обращался ко всем тем, кто за него не голосовал, с приглашением „независимо от взглядов, происхождения и веры” объединиться вокруг президента, во имя реформ и лучшей жизни.
Франсуа Фийон – близкий соратник новоизбранного президента и самая вероятная кандидатура на должность премьер-министра – в прямом эфире призывал не только „близьких по идеологии” центристов, но и „отдельных представителей левых” приобщиться к будущему парламентскому большинству совместно с представителями партии Саркози „Союз за Народное движение”.
Кто-то из команды Саркози шутя сказал о „третьем туре”, в котором опять должен победить Саркози, но теперь уже – как лидер одновременно партии и нации.Собственно, концепция „президентского пакта”, которую в настоящее время срочно разрабатывают в штабе партии нового президента, предусматривает максимально широкое привлечение к фракции Союза Саркози политиков извне.
Социалистка Сеголен Руаяль также начала парламентскую кампанию через полчаса после оглашения результатов президентских выборов. Она уверенно провозгласила, что остается в большой политике и пригласила всех, кто проголосовал за нее, поддержать социалистов на парламентских выборах „чтобы обеспечить стране действенную оппозицию”.
Кандитат центристов Франсуа Байру, в надежде на собственную влиятельную фракцию в Национальной Ассамблее, заявил о необходимости „политического равновесия” и опасности „абсолютной власти в одних руках”, таким способом отказываясь пополнить политическую масовку и социалистов, и сторонников нового президента.
|Николя Саркози. Фото AFP
Внутренние французские раскладки в результате президентских и в канун парламентских выборов интересны в украинском контексте, в первую очередь, с точки зрения тех реальных политических возможностей, которые будет иметь Николя Саркози для реализации своего политического курса. В частности, во внешней политике Саркози на уровне декларируемых намерений кажется намного более внимательным к украинской проблематике политическим лидером, чем его предшественник Жак Ширак.
Сразу после Оранжевой революции он был одним из немногих французских политических лидеров первого эшелона, который не тянул с визитом в Киев. В годовщину Голодомора Саркози отправил украинцам Франции лично подписанное письмо, где говорил: „Как и вы, я верю, что это очень важно – и далее отдавать дань памяти тем миллионам мужчин и женщин, которые стали жертвами тоталитарного безумия. Голод, организованный Сталиным, остается одним из наиболее нечеловеческих свидетельств жестокости этого режима”.
Во время своей избирательной кампании господин Саркози не раз говорил о необходимости диалога с Украиной и Грузией о более тесном сотрудничестве и, возможно, вероятном членстве в Европейском Союзе и НАТО. Он намеревался бороться за большую роль европейских стран в коммерческих переговорах со Всемирной Торговой Организацией, добиваться пересмотра принципов деятельности Центрального Европейского Банка, убеждать американцев присоединиться к Киотскому протоколу и, в конечном итоге, приобщиться к борьбе с глобальным потеплением на планете...
Воплощение этих и других международных планов нового лидера безусловно, зависит не только от его воли, но также от позиции европейских и атлантических партнеров Франции. Вместе с тем, поле для маневра Президента на национальном уровне окончательно не определено. Следовательно, выиграть свой „третий тур” для Николя Саркози - дело не менее важное, чем победить в первых двух.
Алла Лазарева, для УНИАН, Париж