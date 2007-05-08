Соратник Мороза заявляет, что Ющенко утратил ориентир в пространстве и времени

Народный депутат V созыва, член фракции СПУ Иван БОНДАРЧУК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не должен навязывать Верховной Раде свою точку зрения относительно принятия законопроектов, необходимых для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОНДАРЧУК заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

По его словам, Президент Украины хочет если не отменить Конституцию Украины, то хотя бы приостановить ее действие. «Он утратил ориентир в пространстве и времени. Только этим можно объяснить его соответствующий тон по отношению Верховной Раде с предложением собраться на полдня, чтобы проштамповать те законопроекты, которые он готовит, точнее, навязывает канцелярия их Величества», - сказал И.БОНДАРЧУК.

Как отметил депутат, политическое решение о проведении досрочных парламентских выборов де-факто принято, но все, что касается обеспечения правовой стороны, юридической чистоты этого процесса, является прерогативой исключительно парламента.

И.БОНДАРЧУК отметил, что Президент Украины «не является самодержцем всей Украины, Крыма и острова Змеиный, а Верховная Рада - не структурное подразделение его Секретариата».