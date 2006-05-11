”Помаранчевые” заблокируют подготовку к парламентской сессии

Первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК считает, что «Наша Украина», БЮТ и социалисты хотят определить дату открытия сессии и потом заблокировать работу подготовительной группы, чтобы не демонстрировать отсутствие единства в их рядах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал в интервью журналистам после очередного заседания подготовительной депутатской группы.

По его словам, три заседания подготовительной группы продемонстрировали истинное положение вещей с помаранчевой коалицией. Он обратил внимание на то, что эти три политические силы не могут договориться между собой относительно кандидатуры председателя подготовительной группы, хотя имеют контрольный пакет голосов. «Если не могут решить этот вопрос 17 человек, то 243 - решить будет не легче», - сказал он, имея в виду уже избрание председателя ВР.

Он еще раз подчеркнул то, что они (речь идет о “Нашей Украине”, БЮТ и СПУ – УНИАН) не поддерживают предложенную кандидатуру от Партии регионов и коммунистов и не предлагают свою кандидатуру, свидетельствует, что у них нет единства.

А.МАРТЫНЮК прогнозирует, что не будет названа кандидатура и к следующему заседанию в понедельник.

«Их, по-видимому, интересует дата проведения сессии с одной целью, чтобы потом проигнорировать последующие заседания подготовительной группы, потому что нет единства, а они не хотят этого показывать», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Вместе с тем он выразил уверенность, что сессия обязательно состоится в определенный Конституцией срок, но он считает, что ничего не случится, если это произойдет и позже. «В Конституции мы не всегда писали все мудро, а здесь, думаю, записали мудро – записали, что сессия должна состояться не позже, чем через 30 дней после официального объявления результатов и точка. А если не состоится, ничто не сказано. Не имеет права ни парламент сам себя распустить, ни Президент… Санкции не предусмотрены. Но я убежден, что их и не нужно будет применять», - отметил А.МАРТЫНЮК.

Напомним, 4 мая подготовительная депутатская группа Верховной Рады начала заседание, посвященное организации проведения первой сессии ВР 5-го созыва.

В рабочую группу по подготовке первой сессии новоизбранной ВР вошел 31 депутат.

Сегодня, 11 мая, депутатская группа взяла перерыв до понедельника до 11.00.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, на заседании подготовительной депутатской группы было утверждено положение о работе группы.

Этот документ требует, чтобы следующим вопросам рассматривался вопрос избрания председателя рабочей группы, отметил он.

Коммунисты и представители Партии регионов предложили кандидатуру Адама МАРТЫНЮКА. За нее проголосовали 14 депутатов – представителей вышеназванных политических сил. Другая часть («Наша Украина», СПУ, БЮТ – 17 членов группы - УНИАН) не поддержала и не предложила свою кандидатуру, отметил спикер.