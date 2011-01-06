Министерство Табачника предлагает не считать 30-летних молодыми

Национальный студенческий союз выступает категорически против инициативы Министерства образования и науки, молодежи и спорта относительно уменьшения возрастного порога молодежи.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении НСС.

По данным студенческого союза, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины направило письмо главам областных государственных администраций с инициативой о снижении возраста молодежи.

В письме предлагается до 19 января 2011 года, в период новогодне-рождественских праздников и студенческой сессии, изучить мнение общественности о снижении возрастных пределов молодежи.

“С целью обеспечения более ранней социальной зрелости молодежи Министерство инициирует разработку законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О содействии социальному становлению и развитию молодежи” в части снижения верхнего предела возраста граждан, отнесенных к категории “молодежь”, с 35 до 29 лет”, - говорится в письме заместителя министра к Совету министров АР Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям.

Как сказала вице-президент Национального студенческого союза Елена ГОМЕНЮК, “Национальный студенческий союз будет активно противодействовать таким инициативам власти, которая не может найти нормальных аргументов для своих инициатив».

“Аргументы власти просто поражают своей бестолковостью: чиновники считают, что после 24-25 лет молодые граждане становятся родителями, а к 35 годам уже имеют внуков! По такой логике выходит, что жениться и родить первого ребенка нужно до 18 лет, а ребенок должен жениться и родить внуков к своему 17-летию. Если же посчитать по логике Министерства, что в 24-25 лет становятся родителями, то чтобы иметь внуков, ребенок должен родить в 10-летнем возрасте”, - отметила Е.ГОМЕНЮК.

В свою очередь, президент Национального студенческого союза Анатолий ИГНАТОВИЧ подчеркнул, что “по украинскому законодательству, молодым считается человек в возрасте до 35-ти лет”.

“Сегодня единственная значимая государственная льгота, на которую он может рассчитывать, - это получение льготных кредитов для покупки или строительства жилья и на получение образования. Уменьшение возрастного ценза приведет к сужению прав граждан Украины в возрасте до 35 лет, которые окажутся за пределами возрастного порога, повлечет свертывание программ льготного кредитования на оплату учебы или приобретения жилья и тому подобное”, - подчеркнул он.

Также в Национальном студенческом союзе отметили, что на сегодняшний день в Украине проживают более 14 млн. граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Возраст молодежи определен статьей 1 Закона Украины “О содействии социальному становлению и развитию молодежи”.

Предельный возраст молодого человека в Германии, Австрии, Италии, Дании, Великобритании, Ирландии составляет 35 лет. Согласно статистическим данным, возрастная группа молодежи в разных странах составляет до 40 лет.