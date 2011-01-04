ГПУ никому не давала видео с допроса Тимошенко
Завтра в 11.00 пресс-конференция
Генпрокуратура не предоставляла журналистам видео допроса Юлии Тимошенко.
Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко.
Бойченко опроверг информацию о том, что видео допроса Юлии Тимошенко попало к журналистам.
"Да действительно был такой запрос, но на данный момент никто этого видео не видел, и никому оно не было передано", - отметил он.
На вопрос "Украинской правды" можно ли расценивать обнародование этого видео разглашением тайны следствия, Бойченко заявил: "Это видео станет разглашением тайны следствия, если оно будет обнародовано без ведома следователя и надзирающего прокурора".
"Только они решают, что является предметом тайны следствия", - уточнил пресс-секретарь.
По словам Бойченко, 5 января в 11 часов Генпрокурор Виктор Пшонка проведет пресс-конференцию, на которой объяснит эту ситуацию.