ГПУ никому не давала видео с допроса Тимошенко

Генпрокуратура не предоставляла журналистам видео допроса Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

Бойченко опроверг информацию о том, что видео допроса Юлии Тимошенко попало к журналистам.

"Да действительно был такой запрос, но на данный момент никто этого видео не видел, и никому оно не было передано", - отметил он.

На вопрос "Украинской правды" можно ли расценивать обнародование этого видео разглашением тайны следствия, Бойченко заявил: "Это видео станет разглашением тайны следствия, если оно будет обнародовано без ведома следователя и надзирающего прокурора".

"Только они решают, что является предметом тайны следствия", - уточнил пресс-секретарь.

По словам Бойченко, 5 января в 11 часов Генпрокурор Виктор Пшонка проведет пресс-конференцию, на которой объяснит эту ситуацию.