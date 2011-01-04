Тимошенко: местных выборов, по сути, не было

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила готова к возможным фальсификациям во время парламентских выборов и готова противодействовать им.

Об этом она заявила в интервью “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее партия и соратники сделали выводы из проведения местных выборов 31 октября 2010 года.

По ее словам, местных выборов, по-сути, не было, вместо этого была использована четкая и спланирована технология, которая дала желаемый результат для партии власти.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что перед выборами парламент принял закон, который полностью отстранил политические силы от контроля за избирательным процессом. Кроме того, добавила она, к участию в выборах не были допущены блоки, в том числе БЮТ, а в некоторых областях даже возглавляемая ею партия “Батьківщина”.

"Сегодня мы уже хорошо знаем, с кем мы имеем дело, и как они собираются проводить следующие парламентские выборы. И поэтому мы дойдем до каждого человека. И мы проведем буквально учебу людей относительно того, какими технологиями сегодня пользуются ЯНУКОВИЧ и его окружение", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она пообещала, что каждый гражданин будет знать, как предотвратить любые возможные фальсификации на следующих парламентских выборах.