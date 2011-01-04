Тимошенко: стоит другим президентам и премьерам учиться так работать

Лидер партии "Батьківщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко уверена, что власть не сможет выдвинуть ей дополнительные обвинения в закупке автомобилей скорой помощи во времена ее премьерства.

"Я думаю, что это все слова, а в Прокуратуру меня вызывают по делу, которое уже открыто, которая зафиксировано в документах и которое является результатом годичной проверки моей деятельности на должности Премьер-министра – финансовой, правовой деятельности. Проверены все документы СБУ, Прокуратурой, Контрольно-ревизионным управлением и еще нанятыми американскими аудиторами. Вся гора родила маленькую мышь, по которой сегодня мне предъявили обвинение", - сказала Юлия Тимошенко сегодня в интервью 5-му каналу.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что речь идет лишь о выплате пенсий за счет якобы экологических денег, которые, как доказано, до сих пор находятся на счетах Государственного казначейства. "Если бы хоть что-то дополнительно к этим обвинениям у них было – это было бы объявлено, и это было бы предъявлено", - считает она.

"Если такая репрессивная машина, которую сегодня возглавляет новый президент Украины и его ближайшие руководители силовых структур, смогла предъявить мне только выплату пенсий в кризис людям, я думаю, стоит всем другим президентам и премьерам учиться так работать. Потому мне не стыдно смотреть людям в глаза. Не стыдно, потому что каждая копейка, каждый финансовый ресурс, которым владело государство направлялся исключительно на нужды людей", - отметила Юлия Тимошенко.