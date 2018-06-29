Янукович назвал 2010-й счастливым, не уточнив, на кого распространяется счастье

Избирательное правосудие

После показательного задержания в выходной день с участием бойцов «Альфы» Юрию Луценко трудно было рассчитывать на освобождение из зала суда. Правда, отличилась и Генеральная прокуратура, так и не сумевшая внятно пояснить, из-за чего был задержан экс-министр внутренних дел. Похоже, вид подконвойного Луценко немало забавляет его недоброжелателей, хотя главный из них – вице-премьер Борис Колесников отрицает наличие позитивных эмоций в связи с последними событиями в жизни давнего оппонента.

Юрий Витальевич пытался что-то доказать судье, но решения Печерского суда уже давно стали прогнозируемыми, и лидер «Народной самообороны» отправился на два месяца за решетку. Далеко не факт, что там он будет энергичнее знакомиться с материалами своего уголовного дела. Интересно отметить, что служители Фемиды не исключают выдвижения новых обвинений. Превращение политика, наиболее ярко проявлявшегося в публичных заявлениях, а не действиях, в классическую «жертву режима» - не дальновидный ход власти. Впрочем, в ее решениях уже давно трудно найти рациональное зерно.

Например, взятие под стражу бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука – счастливого отца новорожденной дочери задержали спустя несколько часов после пополнения в семействе. Маститого юриста не спасло сотрудничество ведомой им УСДП с Партией регионов на местных выборах: ему инкриминируют протаскивание близкой ему фирмы Magisters в юридические советники НАК «Нефтегаз Украины». К тому же Евгений Владимирович – зять председателя Верховного Суда Василия Онопенко, уже успевшего заявить, что в отставку уходить не собирается. Поскольку до выборов главы ВС осталось менее года, прозрачность намека Василию Васильевичу очевидна – сезон политической охоты дуплетом открыт.

Общение со следователями Юлии Тимошенко больше напоминает издевательство: многочасовые допросы экс-премьера кажутся непрерывными. Только перед Новым годом и в первые несколько дней 2011-го следствие дало Юлии Владимировне небольшую передышку. Правда, пресс-служба Генпрокуратуры утверждает, что 30 декабря львиную долю времени, проведенного в ее стенах, Тимошенко не отвечала на вопросы следствия, а знакомилась с материалами дела. Сама Юлия Владимировна обещает, что знакомство с обвинительными материалами затягивать не станет, и выказывает готовность в наступившем году начать наступление на власть. Правда, как это сделать в условиях подписки о невыезде – пока непонятно. Наверное, лидер «Батькивщины» делает ставку на массовое народное недовольство обещанными Януковичем реформами.

Выпячивая стабильность

В заранее записанном новогоднем президентском телеобращении о проблемах оппозиционеров не прозвучало ни слова. Виктор Янукович назвал ушедший год непростым, но счастливым, пообещав в следующем году заложить фундамент преобразований для страны. Напомним, что ранее Виктор Федорович обещал украинцам в 2011 году осуществить непопулярные реформы, которые, по понятным причинам, могут привести к падению его рейтинга. Снижение популярности главы государства наблюдается уже сегодня, но оно происходит на фоне разочарования будущих избирателей и в других политиках.

Пока Янукович осваивает президентскую резиденцию в Гуте, на хозяйстве остался Николай Азаров, от которого глава государства обоснованно не ждет подвоха. Николай Янович порадовал не только поклонников танцев открытием «вальс-гопака», но и весьма пренебрежительно отозвался о выделенном МВФ втором транше кредита. Дескать, ситуация в стране стабильна и не обещает негативных потрясений. Украинский премьер даже пообещал не проводить пенсионную реформу, давно обещанную западным кредиторам, если сограждане будут против. Впрочем, волноваться Фонду не стоит: наша власть набила руку в проведении обсуждений самых непопулярных преобразований под аккомпанемент полного «одобрямса».

Солистом в хоре одобрительных возгласов на излете 2010 года вольно или невольно стал Владимир Литвин. Хотя отмена конституционной реформы в политическом смысле раскулачила спикера парламента, он всячески выступает за сильную президентскую власть. По понятным, впрочем, причинам: Владимир Михайлович ратует за скорейший переход к смешанной избирательной системе, которая даст ему надежду на продолжение депутатской карьеры. Да и парламентские выборы в наступившем году не входят в планы Литвина.

Евгений Магда