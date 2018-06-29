Виктор Янукович: даже в новогоднюю ночь не имею права рассказывать сказку

Дорогие мои соотечественники!

Мы вместе пережили непростой, но счастливый 2010 год.

И нам удалось основное – переломить ситуацию, перебороть безнадежность.

Теперь нас ожидает следующий 2011 год – год 20-летия Независимости Украины.

Это будет период, когда мы построим крепкий фундамент всех тех изменений и превращений, которые мы вместе задумали. Которых мы ожидали и которых добивались, идя к нашей общей победе.

Мы заложим в наступающем году основу благополучия для каждой семьи и для каждого человека в Украине.

2011-й станет важным шагом к благосостоянию. Потому что наши честные и работящие люди заслужили достойную жизнь. Потому что наши дети достойны иметь счастливое детство и радостное будущее. Потому что наши родители, старшие друзья, которые строили Независимость, создавали богатства нашей страны, имеют право на то, чтобы осень и зиму своей жизни провести в атмосфере тепла, уважения, достатка.

А потому следующий год мы все вместе будем много работать, чтобы так произошло.

Я хотел бы, чтобы все было просто и быстро. Но даже в новогоднюю ночь не имею права рассказывать сказку – скажу как есть. Будет у нас много работы. Но у нас есть и много энергии. У нас есть много веры в наше государство. Есть много надежд на свои силы и на Божью помощь.

И с этим мы идем в новый год. И с этим мы опять победим. И будем счастливы.

Здоровья, добра, счастья всем людям в Украине и во всем мире.

С Новым годом, соотечественники!