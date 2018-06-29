Европейский вектор: куда дошли?

Президентские выборы 2010 года дали повод европейским политикам для оптимизма относительно отношений с Украиной. Оцененные наблюдателями ОБСЕ как свободные, честные и демократические, они вызывали много одобрительных отзывов от политиков ЕС. Главный политический орган объединенной Европы — Европарламент — оценил эти достижения в специальной резолюции, принятой 25 февраля. “(Европарламент – УНИАН) приветствует тот факт, что доклад международной миссии наблюдателей на президентских выборах удостоверяет значительный прогресс по сравнению с предыдущими выборами, а также то, что выборы, в значительной степени отвечали стандартам ОБСЕ и ЕС относительно свободных и честных выборов”, - отметили европейские депутаты.

Дополнительных надежд на дальнейшее улучшение отношений с Киевом европейцам прибавил и тот факт, что свой первый заграничный визит новоизбранный Президент Украины Янукович осуществил именно в Брюссель, а не в Москву, как это предрекали ряд скептиков, которые продолжали считать Януковича "промосковским". Сам же Президент, отвечая тогда на вопрос, почему свой первый визит он решил осуществить в Брюссель, ответил очень просто: "Сегодня первое марта, потому сегодня и первый визит в Брюссель, а Москва будет 5-го".

Впрочем, дальнейшее развитие ситуации в Украине оставляло все меньше оснований для оптимизма. Для начала европейцев несколько смутили печально известные харьковские соглашения. И даже не столько тем фактом, что продление пребывания Черноморского флота России в Севастополе было обменяно на скидку на газ, сколько тем, на какой большой срок — 25 лет — было продлено такое пребывание российской военной базы в Украине.

Дальше — больше. Заявления сначала украинских журналистов, а в дальнейшем и оппозиционных политиков о цензуре, свертывании свобод и политических преследованиях ставили все больше и больше вопросов относительно того, в каком именно направлении разворачивает корабль "Украина" его новые капитаны. Отдельной строкой стоит отметить сомнения европейцев относительно деятельности на своей должности председателя СБУ Валерия Хорошковского, который по совместительству длительное время оставался членом Высшего совета юстиции и, в то же время, продолжает владеть одной из крупнейших медиа-групп в Украине. Как тут не говорить о вероятности конфликта интересов? А для Брюсселя это словосочетание — далеко не пустой звук.

Октябрь принес дополнительные тревожные сигналы. Сначала Конституционный суд отменил изменения, внесенные в Конституцию Украины в 2004 году, возобновив действие Конституции 1996-го года и фактически превратив Украину в президентскую республику. Попытки украинского МИД провести "разъяснительную работу" относительно того, что такие изменения необходимы для консолидации власти и реализации нужных стране реформ оказались, если и не совсем напрасными, то мало результативными. Даже Европейская комиссия, которая всегда отличается осторожностью в комментариях, устами спикера Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Майи Кощанчич напомнила: "Конституционная реформа была одобрена всеми политическими силами в контексте политического кризиса 2004 года". Позже, уже в декабре, эксперты Венецианской комиссии, опытные юристы вообще поставят под сомнение легитимность нынешней украинской власти в контексте проведенной судом реформы. Конечно, такие оценки юристов не останутся вне поля зрения чиновников и политиков Европы.

Впрочем, возвращаясь к событиям октября, который, в известной мере стал переломным в оценках Украины европейцами, нельзя не вспомнить и Резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, одобренную 5 октября. В этом документе депутаты 47-ми европейских стран призывали Киев не допустить монополизации власти, расследовать притеснения средств массовой информации, а также провести честные местные выборы 31 октября. Кроме того, в резолюции была выражена обеспокоенность деятельностью СБУ. Очередной "колокольчик" опять не был услышан в Киеве. Министр иностранных дел Константин Грищенко "по горячим следам" сразу после голосования за резолюцию в зале заявил: “Тут главное, даже, не столько сама резолюция, а то, как происходило ее обсуждение, оно показало, что в Украине есть власть, которая способна брать на себя обязательства и их выполнять. Эта власть открыта для мнений, как оппозиции внутри страны, так и для мнения международного сообщества”.

"Открытость к мнениям оппозиции" власть продемонстрировала тогда же в октябре, как во время подготовки, так и проведения местных выборов. Против "самой страшной" оппозиционерки Юлии Тимошенко была применена технология "клонирования" местных ячеек ее партии "Батькивщина", в частности, во Львовской и Киевской областях. Кроме того, для правящей Партии регионов нашлись преференции в виде представительства в избирательных комиссиях, а также в предоставлении первых номеров в избирательных списках. Вся эта "открытость" нашла отображение в обнародованном отчете наблюдателей от Европарламента уже в ноябре.

Нельзя не вспомнить и о «битве» В Европарламенте за новую резолюцию по Украине между двумя крупнейшими группами — группой народных партий и группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов. 14 октября Партия регионов подписала с социалистами Европарламента меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Возможно, именно это повлияло в известной мере на то, что именно социалисты были инициаторами того, чтобы новая резолюция по ситуации в Украине дважды откладывалась — сначала до проведения местных выборов, а затем — до оглашения результатов наблюдения за ними и саммита УКРАИНА-ЕС. На одобрении же резолюции как можно быстрее настаивали "народники", к "семье" которых принадлежат в настоящее время три оппозиционных украинских партии — Юлии Тимошенко, Виктора Ющенко и Бориса Тарасюка. Предложенные социалистами за месяц "резолюционной эпопеи" два проекта документа были очень мягкими и только обращали внимание украинской власти на определенные недостатки в сфере демократии. Однако, в итоге документ вышел намного более критичным. В нем вспомнились и выводы наблюдателей относительно того, что местные выборы не установили "нового позитивного стандарта", и притеснение против отдельных журналистов и украинских СМИ в целом, и необходимость проведения настоящей конституционной реформы в парламенте с привлечением всех основных политических сил.

Не менее четкими в высказываниях оказались и чиновники. Еще в канун саммита Украина-ЕС, который состоялся 22 ноября, Президенты Европейского Совета Херман Ван Ромпой и Еврокомиссии Жозе Баррозу едва ли не первый раз за последние 5 лет четко отметили важность соблюдения Украиной принципов демократии, верховенства права, уважения к правам человека. Свои "послания" они повторили и лично при встрече с Президентом Януковичем. «Наши отношения напрямую будут зависеть от проведения реформ и состояния демократии. Мы готовы помогать в реформах», - заявил президент Европейского Совета в начале заседания саммита. "Наше сближение будет зависеть от общих ценностей: демократии, прав человека», - прибавил президент Еврокомиссии.

В заявлениях европейцев нет ничего странного или неожиданного: сегодня Киев и Брюссель ведут переговоры о новом соглашении, которое, по замыслу, будет предусматривать политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. А политическая ассоциация без общих ценностей вряд ли возможна. По крайней мере для Евросоюза. В известной мере обеспокоенность процессами, которые происходят в Украине, выразили и Послы Германии и Франции, которые отозвались на просьбу УНИАН подвести итоги уходящего года, как в двусторонних отношениях, так и в отношениях УКРАИНА-ЕС.

Какие главные итоги в развитии отношений ваших стран с Украиной за 2010 год? Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс - Юрген Гаймзет: Ранний визит Президента Януковича в Берлин продемонстрировал значение, которое Германия уделяет отношениям с Украиной. Нужно воспользоваться этим.

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жак Фор: В этом году двусторонние отношения между Францией и Украиной были обозначены встречами на уровне Президентов, подписанием дорожной карты и принятием календаря обменов, который предусматривает многочисленные визиты в следующем году. Французские предприятия продолжают работать в Украине, хотя и сталкиваются с определенными трудностями.

Какое, по вашему мнению, главное событие в Украине в 2010 году? Посол ФРГ: Без сомнения: демократические выборы нового президента, который имеет ощутимое большинство в парламенте и которому удалось преодолеть стагнацию прошлых лет. Этот шанс будет использован лишь при условии правильной расстановки приоритетов не позже 2011 года.

Посол Франции: Наиболее важными событиями для Украины были победа молодой украинской теннисистки Элины Свитолиной в юниорском турнире Ролан Гарос, принятие плана действий относительно внедрения безвизового режима с ЕС, соглашение с МВФ, что является свидетельством международной солидарности по отношению к Украине , - пока она будет поддерживать наши ценности, она будет иметь поддержку со стороны Запада.

Продвинулась ли, с вашей точки зрения, Украина в вопросе развития демократии?

Посол ФРГ: Местные выборы 31 октября стали шагом назад. Теперь следующим важным испытанием будут парламентские выборы. Последние выборы в парламент были успешными благодаря хорошо работающему закону о выборах. Изменения данного закона о выборах не выглядят приоритетным делом. Вместо этого важна кодификация избирательного законодательства в целом, чтобы в соответствии с требованиями ОБСЕ не создавать новые правила для каждых выборов!

Посол Франции: Украина перешла от парламентского уклада к модели президентской республики. Увидим ради чего.

Теперь остается много пространства для дальнейшего прогресса, в частности, говоря о будущих избирательных кампаниях: нужно играть по правилам, а не играть правилами (как это имело место во время последних выборов в местные органы власти). Нужно с уважением и толерантностью относиться к оппозиции, которая должна иметь право голоса при подготовке реформ.

В заявлениях, которые были сделаны от имени Кэтрин Эштон и Венецианской комиссии, Европейский союз напомнил о необходимости процесса внесения изменений в Конституцию, который учитывал бы все существующие позиции и включал в себя волеизъявление конституционного большинства в парламенте.

В этом году Украину очень много критиковали за притеснения свободы слова. Как Вы оцениваете ситуацию со свободой слова в Украине? Посол ФРГ: Свобода слова в Украине существует и дальше. Но „публичное“ и „опубликованное“ мнение – это не одно и то же. В газетах существует разнообразие, но тут я констатирую, что фильтры, через которые осуществляется информирование, стали более плотными. Телевидение сконцентрировано в руках отдельных экономических сил. Важно, чтобы и в дальнейшем каждый украинец мог получить картину событий не только из известных „ток-шоу“. Кроме этого владельцы и менеджеры телеканалов должны сознать общественную функцию как можно более объективных и взвешенных новостей. Создание хорошего публично-правового телевещания так же необходимо, как и усиление разнообразия и открытости.

Посол Франции: Нынешняя ситуация позволяет выразить определенную надежду, сожалея, вместе с тем, по поводу фактов, которые свидетельствуют о противоположном, как вот, например, давление на журналистов и инциденты с применением силы против них, угроза независимости СМИ, в частности, определенных телеканалов, аннулирование лицензий под разными поводами. Надеюсь, что Украина будет способна сохранить передовые позиции, которых она достигла в области медийного и политического плюрализма.

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина продолжает курс на евроинтеграцию, но в то же время мы наблюдаем сближение Украины с Россией. Каковы, по вашему мнению, перспективы Украины на этих направлениях? Посол ФРГ: Понятно, что Президент стремился улучшить отношения с Россией. Хорошие отношения с Россией также не противоречат и дальнейшему углублению отношений с ЕС. В конечном итоге, Германия является примером страны-члена ЕС, который придает значение хорошим отношениям с Россией. Однако, по моему мнению, ориентация на ЕС, прописанная также и в законе о внешней и внутренней политике Украины, должна заметнее определять мышление и действия всей элиты в Киеве и в регионах, для того, чтобы подготовить к этому страну. Иногда, конечно, приходится решать, куда ты стремишься двигаться: ЕС – это сообщество ценностей, а потому ее страны занимают единую позицию в таких вопросах, как Нобелевская премия мира или действия против демонстрантов в Беларуси, которые осудила и Украина. Конечно важную роль играет также и внутреннее развитие в Украине. И тут стоит серьезнее относиться к резолюциям ПАСЕ, Европейского парламента и последним высказываниям Венецианской комиссии, например, по конституционным вопросам, а также, по моему мнению, шире освещать их в средствах массовой информации, а не только рассказывать об этом с точки зрения представителей правительства.

Посол Франции: Уже наступило время, когда декларации в этом смысле должны получить реальное подтверждение, в частности, в рамках переговоров относительно соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом, где мы еще имеем достаточно много пространства для прогресса.

Нынешняя украинская власть обещала усилить борьбу с коррупцией. Видите ли Вы какие-то эффективные сдвиги в этой сфере? Посол ФРГ: Я принадлежу к привилегированным лицам, которые не сталкиваются с коррупцией в повседневной жизни. Но когда я разговариваю с немецкими предпринимателями а также и с украинскими знакомыми, то не вижу пока еще разницы с тем, что было раньше. Удостоверение водителя для обычного украинского гражданина – независимо от его мастерства в вождении – часто еще зависит от дополнительной суммы денег. Предприниматели сообщают даже об усилении коррупционного давления. Я прихожу к выводу, что важнейший инструмент борьбы против коррупции – прозрачность – реально не применяется или же нивелируется через дополнительные требования. Примером тут является раздел квот на экспорт зерна, можно было бы навести достаточно много и других примеров. Если экономическая жизнь не станет прозрачной, а борьба против коррупции не будет вестись сверху, я почти не вижу шансов взять ее под контроль в полном объеме. Кроме коррупции в экономике действительно вредной для последующего развития страны является конечно коррупция в сфере публичного управления и в высших учебных заведениях. Конечно, оплата труда в сфере публичной службы, в т.ч., например, и преподавателей, нуждается в изменениях. Разве может повар в обычном киевском ресторане получать зарплату втрое больше, чем профессор физики? Однако такое приведение в соответствие должно сопровождаться резкими действиями, направленными против коррупции и ментальности по принципу „рука руку моет“.

Посол Франции: Борьба с коррупцией необходима. В то же время, она не должна быть средством маскировки политической борьбы, которая в демократическом обществе ведется открыто.

Светлана Артеменко, Сергей Воропаев