Кабмин уволил главу Государственной службы туризма и курортов Пахлю

Кабинет министров Украины освободил Анатолия ПАХЛЮ от должности председателя Государственной службы туризма и курортов.

Соответствующее распоряжение от 29 декабря 2010 г. № 2334-р размещено на сайте Кабмина.

А.ПАХЛЯ уволен по собственному желанию.

Напомним, А.ПАХЛЯ был назначен на эту должность в 2006 г.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 9 декабря 2010 года создал Министерство инфраструктуры Украины, возложив на создаваемое министерство функции по реализации государственной политики в сфере туризма. Президент установил, что министерства и другие центральные органы исполнительной власти, создающиеся путем реорганизации других центральных органов исполнительной власти, являются правопреемниками реорганизуемых органов.