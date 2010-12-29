Яценюк считает, что, в отличие от Тимошенко, за чемоданом заехать успеет

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что его могут вызывать на допрос в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «если расправляются с одними оппозиционными лидерами, то доберутся, обязательно, до всех остальных оппозиционных лидеров».

«В этом заключается план Партии регионов. Единственное - им это будет достаточно сложно сделать, потому что, во-первых, не за что, но они придумают, у них с этим проблем нет никаких, а во-вторых – те остатки депутатской неприкосновенности будут представлять для них реальные проблемы», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, готов ли он к допросу в Генпрокуратуре, если его вызовут, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Да я всегда готов». «У меня есть юридическое образование, красный диплом, и я им там все расскажу», - добавил он.

На иронический вопрос по поводу того, что Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что у нее всегда готов чемодан, когда она идет на допрос, А.ЯЦЕНЮК ответил, что у него разница с Ю.ТИМОШЕНКО в том, что «я еще успею домой поехать за чемоданом».

Он подчеркнул, что «всех не пересажают, это даже не вышло у большевиков, а «регионалам» далеко до большевиков».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что обращался дважды к генеральному прокурору по поводу необходимости отменить для Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде. «Пусть уголовное дело расследуется, пусть общественность и правоохранительная система и обвиняемая доказывает каждый свою правоту, но в сегодняшних условиях никто никуда не убежит», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, «если есть состав преступления, то нужно осудить, но если есть состав политических преследований, то нужно осудить тех, кто это делает».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что также вчера поставил свою подпись под обращением о необходимости созыва внеочередного заседания Верховной Рады по поводу криминальных преследований представителей оппозиции.

А.ЯЦЕНЮК обратился к представителям Партии регионов: «В жизни все циклично, вы открыли ящик Пандоры, и это обязательно вернется к вам».

Он отметил, что ПР рано или поздно вернется в оппозицию. «Ребята, подумайте о себе. Там среди вас нет ни одного святого, ни одного, в образы некого ставить», - подчеркнул лидер “Фронта Змін”.