Коммунисты говорят, что у Сталина голова на месте

Руководство Запорожского областного комитета КПУ утверждает, что памятник Иосифу Сталину не обезглавлен.

Как сообщил УНИАН второй секретарь Запорожского обкома КПУ - руководитель фракции Компартии в Запорожском горсовете Александр ЗУБЧЕВСКИЙ, "сегодня, действительно, произошло организованное нападение, в котором, судя по записи камеры видеонаблюдения, участвовали четверо молодых мужчин, которые из-за забора бросили бутылку в памятник и отбили несколько букв. Сам памятник они не повредили: его голова на месте". (На записи, размещенной на YouTube, около минуты слышно звуки "болгарки" и с последним кадром голову сбивают с памятника).

В то же время, он отметил, что сейчас памятник "в рамках усиления мер безопасности закрыт защитным саркофагом", и завтра желающие смогут увидеть его только в таком виде.

Как сообщал УНИАН, сегодня Центр общественных связей Запорожского главка милиции заявил, что в 16.50 дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории областного комитета Коммунистической партии Украины, расположенного по улице Горького в Запорожье, неизвестные злоумышленники повредили бюст И.Сталина, отрезав на архитектурной форме голову".

В ЦОС также сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вместе с тем всеукраинская организация „Тризуб” имени Степана Бандеры заявила, что ее активисты уничтожили памятник И.Сталину.