Началась работа над механизмом проведения досрочных выборов

Рабочая группа, созданная по договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, нарабатывает юридически-правовой механизм проведения досрочных выборов.

Как сообщила УНИАН руководитель Главной службы информационной политики Секретариата Президента Лариса МУДРАК, рабочая группа на данный момент нарабатывает юридически-правовой механизм для принятия единого решения по подготовке и проведению досрочных выборов.

В субботу утром по договоренности сторон было принято решение о ротации мест проведения переговоров: сегодняшнее заседание рабочей группы будет проходить в зале заседаний Кабинета министров, учитывая то, что накануне заседание проходило на улице Банковой в Доме Городецкого.

В переговорах принимают участие: с одной стороны – Иван ПЛЮЩ, Юлия ТИМОШЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО; с другой стороны – Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЕВА, Анатолий ТОЛСТОУХОВ. Также в заседании принимают участие представители различных политических сил.