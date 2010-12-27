В Генпрокуратуре объяснили причину задержания Луценко

В Генеральной прокуратуре утверждают, что экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО задержан из-за его нежелания знакомиться с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

«Мы его предупреждали, что если он не будет знакомиться с материалами уголовного дела или будет делать это медленно, то ему будет изменена мера пресечения», - сказал он.

По словам Ю.БОЙЧЕНКО, экс-министр приходил в Генпрокуратуру знакомиться с материалами дела, но читал только по несколько страниц.

Кроме того, сказал он, Ю.ЛУЦЕНКО пытался фотографировать страницы дела, что является недопустимым. «Если бы ЛУЦЕНКО такими темпами читал дело, то это бы растянулось не на один год», - отметил начальник пресс-службы ГПУ.

При этом на уточняющий вопрос, ускорит ли процесс ознакомления Ю.ЛУЦЕНКО с делом решение суда о его аресте, Ю.БОЙЧЕНКО сказал: «Ну ему нужно же будет чем-то заниматься».

Он также напомнил, что в отношении экс-министра возбуждено еще одно уголовное дело - по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Впрочем, Ю.БОЙЧЕНКО не уточнил суть самого дела, отметив, что по нему уже начаты определенные следственные действия, и поэтому в интересах следствия разглашать, о чем именно идет речь, сейчас нельзя.

В то же время начальник пресс-службы опроверг информацию о том, что экс-министр задержан в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКО.