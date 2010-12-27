Азаров уверяет, что разговоры о «группах влияния» во власти - глупость

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что в ближайшее время новых кадровых перестановок в органах власти не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В основном все кадровые решения уже приняты, а дальше будет жизнь, будет работа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что изменения в составе руководящих органов возможны, в частности, в том случае, если руководитель не справился с выполнением своих обязанностей. «Это жизнь, это обычное дело. Не стоит делать из этого сенсацию. Когда я читаю о каких то группах влияния, что-то усиливается, что-то ослабляется, поверьте мне, все это глупость», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его словам, кадровые перестановки в органах власти направлены на то, чтоб оптимизировать управление.