В НУ-НС возмущены «плохим детективом» и хотят взять Луценко на поруки

Парламентская фракция «Наша Украина-Народная самооборона» требует немедленного освобождения из-под стражи бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и заявляет о готовности взять его на поруки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции.

“Мы требуем, чтобы в ходе расследования в отношении Ю.ЛУЦЕНКО не применялись меры пресечения, связанные с лишением свободы. Народные депутаты фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» готовы, в соответствии с законодательством, немедленно взять Ю.ЛУЦЕНКО на поруки”, - подчеркивается в заявлении.

По мнению НУ-НС, дальнейшее содержание Ю.ЛУЦЕНКО под стражей “будет индикатором того, что действия правоохранительных органов носят характер политического преследования. У следствия не было никакой необходимости, словно в плохом детективе, посреди белого дня в выходные хватать человека, который ни от кого не скрывался, под ее домом. Ведь, находясь на свободе, Ю.ЛУЦЕНКО не имеет возможности влиять на ход следствия”.

“Задержание бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО - это проявление политических преследований оппозиционных политиков и выборочного применения уголовного законодательства в Украине. Угрожающая тенденция к масштабным политическим зачисткам набирает обороты”, - предостерегают депутаты фракции НУ-НС.

Они считают, что, “располагая всей правоохранительной системой, власть, тем не менее, прибегает к силовому давлению, заранее назначая виновных и демонстрируя явно заказной характер расследования. Таким образом власть хочет запугать общество и заставить молча воспринимать любые ее действия”.

“В то же время мы напоминаем о двойных стандартах в действиях Генеральной прокуратуры, которая до сих пор не переквалифицировала поступки министров и народных депутатов - членов фракции Партии регионов в известных событиях 16 декабря этого года”, - говорится в заявлении.

Фракция НУ-НС отмечает: “ряд политических дел, которые мы видим в последнее время, может окончательно дискредитировать Украину как правовое государство, перекрыть ее движение в Европу и цивилизованный мир в целом”.