За что страдают эстонские шпроты

В Эстонии находится около 450 захоронений времен Второй мировой. Одно из них, то, что в центре столицы, решили перенести на военное кладбище. Там же, в Таллине, только на окраине города. Мол, слишком много столкновений было возле бронзовой статуи освободителя, который для многих эстонцев был символом советской оккупации.

Для других эстонцев, преимущественно российского происхождения, и граждан России, которые живут там же, это стало поводом для проведения массовых акций и почему-то даже мародерства. Тогда пострадал центр эстонской столицы, после вмешательства полиции – и сами участники беспорядков. Один из них – гражданин РФ погиб, хотя приписывать эту смерть жестким действиям полиции было бы слишком – он был ранен то ли заточкой, то ли ножом. Следующими жертвами стали эстонские дипломаты в Москве, которых буквально взяли в осаду недовольные политикой эстонских властей. Пострадали даже эстонские шпроты (а с ними – и другая продукция), которым объявили бойкот в странах СНГ.

Корреспонденты УНИАН попробовали узнать у очевидцев и аналитиков, кто пострадал в эстонско-российском конфликте и кто в нем прав, а кто - нет.

Валерий Зайцев, журналист, автор книги “Возвращенная история или Антиледокол”: “УСВОЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЗАМЕНЯЮТ УНИЧТОЖЕНИЕМ ЦЕННОСТЕЙ СОВЕТСКИХ” Стоит обратить внимание на то, что городские власти Таллина были против этой акции. И вполне очевидно, что Эстония, как и все прибалтийские страны, переживают и пытаются избавиться от определенного комплекса. Для основной части политической элиты существует иллюзия, что так называемую европейскую идентичность можно приобрести, как можно жестче дистанцировавшись от старой идентичности Эстонской Советской Социалистической республики. Это огромная проблема так называемых “европейско-ментальных” бывших республик Советского Союза, когда вместо реальной работы по усвоению европейских ценностей ведется борьба против ценностей советских. Относительно позиции Польши, которая поддержала эстонскую сторону... Я бы не рискнул поддержку Польши, особенно в данном конкретном вопросе, называть “международной поддержкой”, поскольку позиция Польши не всегда корреспондируется с позицией старой Европы. Особенно в данном вопросе, потому что для Польши это историческая, даже не советской эпохи проблема – неприятие России в целом. Позицию Польши можно было спрогнозировать по куда более одиозным акциям, которые могут служить раздражителем для России. В принципе, в близкой перспективе все подобные вопросы будут связываться с современной политикой, и всегда будут идеологизированы и политизированы.

Анатолий Лютюк, Председатель украинского культурного Центра в Эстонии, прихожанин Церкви Матери Божьей Троеручицы (Украинская Греко-католическая Церковь): “ГАДКО СМОТРЕТЬ НА ЭТОТ ЭТНОБИЗНЕС” В целом в Эстонии живет около тридцати тысяч украинцев. Среди них есть как граждане Украины, так и Эстонии, России и других государств. На третий день происходящего украинская община подписала официальное письмо в поддержку властей. Когда начались эти события, я собрал небольшое собрание нашей общины, проанализировал мнения разных людей. Мы даже устроили круглый стол с министром культуры и министром народонаселения. Я шел на это собрание как представитель украинцев Эстонии. И скажу: мы в целом поддержали действия власти. Потому что все знают, что перенесение этого памятника - не причина этих событий. Эти все события спланированы со стороны России.

Вы видели, как это было? Я сам не ходил, но видел все с соседней улицы из своих окон: в каждой группе был лидер, который кричал: “Ребята, вперед!” А “ребята” такие, знаете, пятнадцатилетние буратины. Им все равно, им просто было весело.

Сегодня в Эстонии тоже повредили памятник, но уже эссэсовцам... Думаю, назвать этих хуторян “эссэсовцами” нельзя. Какая власть пришла, за тех они и воевали. Вообще-то по своей натуре эстонцы очень спокойны и законопослушны. О них ходит такой анекдот с коммунистических времен: “Им говорят: приходите, завтра вас будут вешать”. А кто-то спрашивает из толпы: “Скажите, а веревки с собой брать или нам выдадут?” И вызвать у них агрессию очень тяжело. Как прихожанин, Вы не усматриваете в этом перенесении останков какого-то ритуального значения? Нет. Посмотрите, сколько переносят разных захоронений всюду. Здесь же хотят перенести на прекрасное военное кладбище, где есть как советские воины, так эстонские повстанцы. Одно, что мне не понравилось... Нужно было, чтобы перенесение было не в это время, не в канун девятого мая. А вообще, вы знаете, гадко смотреть на этот этнобизнес.

Юрий Пахомов, директор Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины: “ЭСТОНЦЫ ПОЙМУТ, ЧТО НУЖНО ОТЛИЧАТЬ КАГЕБИСТОВ ОТ ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ” События в Эстонии – отдача распада Союза. Не более того. Со временем все успокоится, и я уверен, даже внутри Эстонии все войдет в норму. Потому что эстонцы – абсолютно рациональный народ. Они успокоятся и поймут, что нужно отличать кагебистов от воинов, которые выбивали из страны немцев.

Я не могу положительно относиться к тому, что порочит память воинов, погибших в войне с фашизмом. Но считаю, что это – закономерно. Этого не избежать. Народы, страдавшие от советских войск, хотят нанести соответствующий удар тем, кто обижал их, кто сажал людей в тюрьмы.

То, что отношения Эстонии с Россией ухудшились, это тоже дело временное. Когда все успокоится, рациональные ощущения возьмут верх.

Кость Бондаренко, руководитель Киевского института проблем управления им. Горшенина: “ЭСТОНЦЫ ПРОВОДЯТ РЕВИЗИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ, КОТОРАЯ ГРАНИЧИТ С ИХ ПЕРЕКРУЧИВАНИЕМ” Отношения Эстонии и России на протяжении последних полтора десятка лет не были безоблачными. Взаимное недоверие было на протяжении длительного времени. То, что происходит сейчас, – это попытка Эстонии пересмотреть историю, построить новую концепцию истории, концепцию, где все, связанное с Советским Союзом, изображено в негативных тонах.

Сегодняшняя война против памятников – не наилучший выход из ситуации. Думаю, что впоследствии новые поколения эстонцев попробуют свести к одному знаменателю все, связанное с эстонской историей до 1940 года и после 1944-го. А теперь это попытка дистанцироваться от России, отрезать пуповину, которая соединяла ее с Россией.

Когда возникают подобные конфликты между государствами, срабатывает одесский принцип “оба хуже”. А относительно Эстонии, я не одобряю ее действий, направленных на разрушение памятников, радикальную ревизию исторических фактов, которая граничит с прямым их перекручиванием.

Так же и другие страны, которые вступили в ЕС и чувствуют сейчас от этого определенную эйфорию, пытаются отмежеваться от общего с СССР прошлого.

Но это вряд ли сможет повлиять на отношения России и ЕС, она будет и в дальнейшем развиваться на запад. Тем более, что имеет мощных партнеров в лице Франции и Германии, которые лоббируют ее интересы на западе и даже выстраивают ось Париж-Берлин-Москва. Но есть и страны, с которыми Москва имеет неравные отношения, – Польша, Великобритания, к которой у России имеется множество претензий, – что касается Березовского и деятельности чеченских активистов на территории Британии. Следовательно, отношения Россия-ЕС будут развиваться избирательно к отдельным членам Европейского союза, а не в целом.

Ни Польша, которая заявила о поддержке Эстонии в снесении советских памятников, ни Венгрия, которая это уже давно сделала, не вызовут такого резонанса, как Эстония, которая была одной из республик СССР, и многом обязана Союзу – в том числе – и экономическим развитием. Следовательно, Россия с большим возмущением отнеслась к этому факту.

Все эти события больше всего бьют по русскоязычному населению и россиянам, которые живут в этой прибалтийской стране, – по родственным, культурным узам. А что касается экономических ограничений... Эстония может наладить аналогичные поставки нефти из Норвегии, скажем. Это для нее не проблема.