Степан Богданович меняет профессию

Прочитав о назначении Степана Гавриша судьей Конституционного Суда, автор невольно протер глаза и с недоверием перечел сообщение еще раз. Но нет. Сообщение информационной ленты явно не было чьей-то неудачной шуткой. Хотя можно было бы и не удивляться после восстановления Святослава Пискуна на должности генпрокурора. Как говорил шекспировский персонаж „в безумстве этом есть своя система!”

Перед глазами промелькнули зримые вехи „славного” политического пути специалиста по правовым аспектам охраны окружающей среды, который почему-то считает себя незаурядным магистром юридической элоквенции. Вот Степан Богданович низко склоняется перед тогдашним всесильным „директором парламента” и фактическим руководителем избирательного штаба Леонида Кучмы Александром Волковым. И таки добиавется милости у мощного лоббиста, проходит на должность вице-спикера парламента. Вот он нежно обнимает на прощание освобожденного от должности первого вице-спикера Виктора Медведчука, оставляющего свое кресло в президиуме ВР.

Вот Степан Богданович силится удержать прокучмовское парламентское большинство. Бросается в сессионном зале от одного депутата к другому, нарываясь на непарламентские выражения. Поминутно достает мобильник и звонит все тому же Виктору Владимировичу, „серому кардиналу”, главе кучминской администрации: „Витя! Что делать? Они меня не слушают!” „Сданные” депутаты зло косятся на „стукача” и понурно отправляются на Банковую к Медведчуку – за нагоняем.

Вот Степан Богданович пытается объяснить ошеломлённому невероятным количеством мудреных словес украинскому народу все невероятные преимущества так называемой „политреформы” имени Кучмы-Мороза-Медведчука. Вместе с Сан Санычем Гавриш становится сопредседателем специальной конституционной комиссии, проводит „общественные форумы”, светится чуть ли не ежедневно на телеэкранах, обильно фигурируя в „темниках” в качестве „важного и актуального”.

Вот Гавриш беспомощно смотрит на табло Верховной Рады – до выполнения исторического задания Кучмы-Медведчука не хватило несчастных шести голосов. А тогда бы Ющенко с такими по-иудейски обрезанными президентскими полномочиями – хоть и не баллотируйся! Но не вышло. Пришлось собираться на Банковой и принимать решение „ввиду открывшихся обстоятельств”. И сразу же именно Степана Богдановича Кучма-Медведчук назначают шпрехтшталмейстером, который где-то близ туалета АП дает неуклюжий синхрон на дрожащую полулюбительскую камеру, из которого можно понять, что парламентско-правительственная коалиция выдвигает единого кандидата в президенты Виктора Януковича. Запись немедленно развозят на все телеканалы и пускают в эфир.

Вот Степан Богданович в свойственном ему „ветвистом” стили агитирует за Януковича и против Ющенко. Даже на митингах выступает, доводя простоватую бело-голубую аудиторию до состояния ступора. В не меньшем ступоре находятся судьи Верховного Суда Украины, пытаясь переварить аргументы Степана Богдановича в интересах победы Виктора Януковича во втором туре президентских выборов. Именно Гавриш был представителем Януковича на этом судебном процессе. Как говорят, именно его невероятное юридическое мастерство убедило Виктора Федоровича больше никогда не иметь никаких дел со Степаном Богдановичем.

Вот Гавриш гордо идет на парламентские выборы-2006 во главе никому не известной Всеукраинской политической партии „Центр” в составе блока „Не Так!” вместе с „фартовыми” социал-демократами объединенными, „усиленными” такими колоритными личностями как Юрий Бойко и Валентина Довженко. Фарт им изменил, даже Олег Блохин с Нестором Шуфричем не помогли. Утверждают, что Степан Богданович очень просился в список БЮТ, но „пролетел”. И даже обижался, что Богдан Губский, еще один автор идеи „третьего срока Кучмы”, туда попал, а он – нет!

Из недавнего интервью Гавриша: „Ни один из принципов, которые были провозглашены Ющенко на Майдане, не были реализованы”; „Политическое окружение играет президентом”.

Без комментариев.

На этом фоне назначение Василия Костицкого на такую же должность судьи КС выглядит более-менее „по-божески”. Подумаешь: был членом фракции СДПУ(О). Это теперь вообще выглядит как добродетель.

Подумаешь: на должностях заместителя главы Государственной судебной администрации, заместителя министра финансов, руководителя Государственного ипотечного учреждения преданно проводил политику Кучмы-Медведчука. Так у нас все вышли из „шинели Кучмы”.

Подумаешь: перед увольнением с должности руководителя ГИУ в ноябре 2005 года правление учреждения по результатам проверки КРУ Минфина распространило заявление, в котором обвинило Василия Костицкого в дестабилизации работы компании и нецелевой трате денежных ресурсов. "После назначения (в мае -Ъ) члены правления так и не смогли получить ни одного документа о финансово-экономической деятельности организации, а убытки ГИУ на 1 июня составили 270 тысяч гривен, - говорилось в сообщении ГИУ.- Такое состояние сделало невозможным проведение эмиссии ценных бумаг и использование привлеченных средств для рефинансирования".

Кроме того, правление обвинило Василия Костицкого в необоснованных платежах в интересах "Института законодательных прогнозов и правовой экспертизы", учредителями которого являются супруги Костицкие, а также в покупке автомобиля "Mazda 6" на бюджетные деньги и размещении средств ГИУ на депозитных счетах "Укрэксимбанка" под минимальные 6,5% годовых (средняя ставка по годовым срочным депозитам в украинских банках составляла в октябре 2005 10,2%).

Но разве это масштабы? Да, несколько сотен тысяч долларов. Суду, очевидно, и сил было жаль на такую мелочь. Дело заглохло после подачи Василием Васильевичем заявления об освобождении.

В конечном итоге, должны же быть у нас семейные традиции: ведь брат Василия Михаил отбыл свой срок на должности судьи КС. Почему же родственнику нельзя?

Понятно, что Президенту крайне было необходимо заблокировать работу Конституционного Суда и предотвратить неблагоприятные для себя решения. Но почему такой ценой? Кто подавал ему эти „милые” кандидатуры? Автора!

Неужели был прав старый и мудрый Евгений Шварц? Неужели для того, чтобы убить дракона, нужно стать драконом?

P.S. А еще почему-то вспоминается прекрасный мультик о селе Простоквашино. Там неуклюжего телёнка дрессировали под охотничью собаку и командовали ему „Гаврюша, фас!” Теленок пытался кого-то добыть, но без особенного эффекта. Рогами зубы не заменишь...

Николай Писарчук