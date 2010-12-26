Наша Украина: власть взяла курс на полицейскую монополию

Политическая партия “Наша Украина” требует освобождения экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенной на ее официальном сайте.

“Наша Украина” утверждает, что мотивы сегодняшнего внезапного задержания Ю.ЛУЦЕНКО являются сугубо политическими.

И лишним доказательством этого, по мнению партии, является отсутствие какой-либо официальной информации от Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.

«Бросая за решетку публичного человека, и не давая никаких понятных объяснений, власти демонстрируют лишь одно – то, что они начали зачистку политического пространства от оппозиционных сил и политиков и взяли курс на полицейскую монополию», - отмечается в заявлении.

«Мы обращаемся к правоохранительным органам с категорическим требованием объяснить, какую угрозу для общества составляет Ю.ЛУЦЕНКО, и предоставить исчерпывающий и понятный ответ относительно правовых оснований его задержания», - подчеркивают в «Нашей Украине».

Партия требует освобождения Ю.ЛУЦЕНКО из-под стражи и перевода рассмотрения всех вопросов в прозрачное, правовое русло.

«Отсутствие исчерпывающего и полноценного ответа от властей будет указывать на их нескрываемое намерение запугать и деморализовать общество, отразить желание граждан активно защищать свои права и осуществить расправу над оппозиционными политиками», - заявляют в «Нашей Украине».

Партия призывает все демократические партии и правозащитные организации “стать на защиту наших общих прав и вместе выступить против развертывания политических репрессий в Украине”.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан в воскресенье приблизительно в 13 часов подразделением СБУ «Альфа» у его дома, когда он вышел на прогулку с собакой.

Сейчас экс-министра удерживают в следственном изоляторе СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняют в завладении, по предварительному сговору со своим водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тысяч гривен и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч гривен.

Кроме того, 18 декабря Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

После задержания Ю.ЛУЦЕНКО на сайте «Народной самообороны» появилось заявление, где он обратился к лидеру партии «Наша Украина» В.ЮЩЕНКО.