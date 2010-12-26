Янукович готов идти на компромиссы с конструктивной оппозицией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает от конструктивной оппозиции предложений и готов идти с ней на компромиссы при принятии решений.

Об этом Глава государства сказал сегодня в интервью программе «ТСН - неделя» в эфире телеканала «1+1».

«Мы заинтересованы в том, чтобы получать альтернативные предложения. Но, к сожалению, я не получил ни одного предложения, реального, от оппозиционного правительства, кроме политиканства», - отметил Президент.

«Я готов работать с конструктивной оппозицией, встречаться – кстати, я это и делаю постоянно – обсуждать вопрос. По некоторым вопросам – идти на компромиссы, искать решения», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Президент подчеркнул, что не делает со своих контактов с оппозиционерами «показухи».

«Откровенно скажу, что кое-кто из оппозиционных политиков не хочет освещать, что есть такие контакты с Президентом. Не хочу создавать для них неудобства и ставить условия», - отметил Глава государства.

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Как сегодня сообщил еженедельник "Зеркало недели", лидеры оппозиции опровергают заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о регулярных встречах с ними.

Согласно проведенному еженедельником опросу лидеров политических сил, которые заявили о своей оппозиционности, о двух встречах с В.ЯНУКОВИЧЕМ сообщил только лидер “Фронта Змін” Арсений ЯЦЕНЮК. Другие лидеры оппозиционных партий - Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КОСТЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Борис ТАРАСЮК и Олег ТЯГНИБОК - заявили, что с Президентом не встречались ни разу. Часть оппозиционеров не исключили такой возможности в будущем. Отдельные лидеры оппозиции отметили, что разговорах с В.ЯНУКОВИЧЕМ не видят смысла.