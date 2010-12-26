Завтра в УНИАН пресс-конференция о задержании Луценко

Завтра, 27 декабря, в 13:30 в помещении УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Задержание Луценко: подробности дела».

Как сообщили в пресс-службе партии “Народная самооборона”, в работе пресс-конференции примут участие адвокат Игорь ФОМИН, сын Юрия ЛУЦЕНКО – Александр, народный депутат Олесь ДОНИЙ и правозащитник Екатерина ЛЕВЧЕНКО.

Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

Кроме того, в понедельник народные депутаты от «Народной самообороны» будут пикетировать Генеральную прокуратуру Украины.

Пикет против задержания экс-министра внутренних дел будет проходить возле Главного следственного управления Генпрокуратуры по ул. Борисоглебской, 18.

Депутаты призывают «присоединиться к акции всех, кто понимает, что это начало политических репрессий».