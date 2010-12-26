ПРП: администрация Януковича все больше похожа на ЦК ВКП(б)

Партия «Реформы и Порядок» осуждает грубое задержание экс-министра внутренних дел Украины, лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в заявлении партии, текст которого передан УНИАН.

«Партия «Реформы и Порядок» осуждает очередной репрессивный акт режима ЯНУКОВИЧА – безосновательное и грубое задержание Юрия ЛУЦЕНКО», - отмечается в заявлении.

«Этот поступок власти, который она, как и в предыдущих похожих случаях, пытается маскировать под уголовное преследование, в действительности является проявлением преследования за инакомыслие, типичной политической расправой», - убеждены в ПРП.

«Юрий ЛУЦЕНКО не прятался от правоохранительных органов, которые возбудили против него «уголовное» дело, поэтому нападение на него из засады за углом и задержание, которое больше похожее на похищение, тяжело объяснить с точки зрения здравого смысла», - отмечают авторы заявления.

По их мнению, «единственное, что четко понятно – режим пытается запугать всех, кто смеет с ним не соглашаться».

«Администрация президента ЯНУКОВИЧА все больше уподобляется ЦК ВКП(б), а Генеральная прокуратура и СБУ –печальноизвестному НКВД. Чуть ли не ежедневные уголовные дела, допросы, задержания и аресты оппозиционеров напоминают эпоху, когда по улицам курсировали «черные вороны», - подчеркнули в ПРП.

«Продолжая исторические параллели, мы напоминаем нынешней власти: диктатура, построенная на страхе и насилии, не долговечная. Придет время, когда за все совершенное придется отвечать перед судом истории и судом человеческим», - отмечается в заявлении.

Партия «Реформы и Порядок» призвала президента Украины Виктора ЯНУКОВЧА освободить Ю.ЛУЦЕНКО «и всех, кого бросили за решетку раньше по политическим мотивам».