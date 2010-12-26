Луценко передал заявление: поздравляю Ющенко

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО считает свое сегодняшнее задержание очередным доказательством политики запугивания общества и террора против оппозиции в Украине.

Это он подчеркнул в своем заявлении, текст которого размещен на сайте «Народной самообороны».

«Поздравляю Виктора Андреевича ЮЩЕНКО с тем, что на шестой год расследования дела о его отравлении в деле, наконец, появился задержанный. Думаю, что в нынешней политической ситуации абсолютно логичен тот факт, что им оказался бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО», - отметил экс-министр.

«Тем более, не должен удивлять тот факт, что при категорическом отказе приходить по повесткам в прокуратуру самого потерпевшего ЮЩЕНКО, а также ряда свидетелей, включая и ЯНУКОВИЧА, следствие ГПУ, используя 11 бойцов спецназа СБУ, доставило в следственный изолятор именно ЛУЦЕНКО», - отметил задержанный политик.

«Характерной деталью, которая свидетельствует о полноте абсурда, является обоснование моего задержания – я якобы могу продолжать совершать инкриминируемые мне должностные преступления (и это при том, что я уже год не занимаю должность министра), а также создавать опасность для общества», - выразил удивление Ю.ЛУЦЕНКО.

«Для меня очевиден политический характер этого и других репрессивных дел против оппонентов нынешней власти», - прибавил политик.