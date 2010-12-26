Народная самооборона: можно ожидать задержания Тимошенко

Соратники лидера партии «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО считают его задержание в воскресенье началом жестоких политических репрессий.

В частности, как заявил народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ, «мы имеем дело с началом жестоких политических репрессий».

«И это своеобразная проверка на вшивость общества: если оно сейчас проглотит это задержание, то это будет значить, что репрессивный механизм будет задействован от верха до низа, и следующим можно прогнозировать задержание Юлии ТИМОШЕНКО», - цитирует депутата пресс-служба «Народной самообороны».

«Для того, чтобы этого не случилось, общество должно стать на защиту своей политической оппозиции», - убежден политик.

Также О.ДОНИЙ считает, что даже если это уголовное дело против Ю.ЛУЦЕНКО «о якобы продвижении водителя развалится, очевидно, что будут искать другие мотивы для задержания лидера «Народной самообороны».

«Речь идет о запугивании оппозиции для того, чтобы люди боялись становиться на ее сторону», - отметил депутат.

Однопартиец Ю.ЛУЦЕНКО, народный депутат Юрий ГРЫМЧАК считает, что для задержания лидера партии не было никаких оснований.

«ЛУЦЕНКО ходил в прокуратуру, выполнял все ее требования, знакомился с материалами дела», - сообщил депутат.

«На данный момент нет никаких данных о том, почему задержан Юрий ЛУЦЕНКО, почему именно сегодня, почему был задержан именно сотрудниками СБУ, на основании какой статьи был задержан. Никаких данных нет», - констатировал Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье около 13-ти часов был задержан экс-министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По предварительным данным политик находится в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратурой закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, экс-министра обвиняют в завладении, по предварительному сговору со своим водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тысяч гривен и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч гривен.

Кроме того, 18 декабря Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.