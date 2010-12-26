"Гражданская позиция" требует от Януковича прекратить репрессии

Партия «Гражданская позиция» осуждает действия президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, направленные на выборочное применение закона и политические репрессии против оппозиции.

Об этом заявил лидер партии Анатолий ГРИЦЕНКО, комментируя задержание спецслужбой экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

«Абсолютно очевидно, что в системе власти "начальник-подчиненный", которую выстроил ЯНУКОВИЧ за 10 месяцев своего президентства, решения относительно возбуждения уголовных дел, ограничения передвижения, задержания или ареста оппозиционных политиков и членов предыдущего правительства возможны лишь после санкции ЯНУКОВИЧА», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

«Гражданская позиция» видит в действиях В.ЯНУКОВИЧА «явно выборочное применение закона, преследование политических оппонентов и желание внедрить в Украине атмосферу страха перед властью».

Лидер «Гражданской позиции» убежден, что нет обоснований устанавливать ограничение на свободу передвижения, тем более – арестовывать публичных политиков, которые регулярно ходят на допросы и предоставляют следствию необходимые объяснения.

«Лидеры политических партий и члены бывшего правительства не угрожают обществу, они не нападают на людей на улицах. Нет никакой потребности держать их за решеткой, когда суд еще не признал их вины», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Партия «Гражданская позиция» требует от В.ЯНУКОВИЧА прекратить политические репрессии против оппозиции, а также призывает лидеров оппозиционных партий, общественных организаций, журналистов, всех граждан Украины сказать решительно «нет» выборочному применению закона.