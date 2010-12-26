Кириленко считает арест Луценко чисто политическим актом власти
"Нынешней власти не нужна оппозиция"
Арест бывшего министра внутренних дел Украины, лидера партии «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО является чисто политическим. Так считает председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!», по мнению В.КИРИЛЕНКО, никаких оснований брать под стражу политика не было, поскольку он регулярно общался со следователями и знакомился с материалами уголовного дела.
«Задержание Юрия ЛУЦЕНКО - исключительно политический акт власти, направленный на запугивание оппозиции», - убежден В.КИРИЛЕНКО.
«Нынешней власти не нужна оппозиция, главная задача которой контролировать власть. Поэтому мы и наблюдаем давление на оппозиционных политиков», - подчеркнул лидер партии «За Украину!».