Обыск в офисе УСДП продолжался больше шести часов

Обыск в офисе Украинской социал-демократической партии, который проходил 25 декабря, согласно протоколу продолжался больше шести часов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП.

Во время обыска были изъяты личные вещи лидера партии, бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА, в частности, его загранпаспорт и копии документов членов его семьи, мобильные телефоны, ноутбуки, визитки и другие документы, статуэтки со стола.

Кроме того, следователи взломали все сейфы в офисе и изъяли из них деньги, кредитные карточки, личные банковские документы Е.КОРНИЙЧУКА и личные ценные вещи, в частности, перстень, говорится в сообщении пресс-службы партии.

“Несмотря на то, что никто из сотрудников офиса не оказывал сопротивления обыску, следователи даже не обратились с просьбой открыть сейфы, а сразу их взломали”, заявили в пресс-службе.

Обыск в офисе УСДП проходил с участием одного следователя Генеральной прокуратуры, четырех представителей УБОП ГУ МВД Украины и двух понятых.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРИІЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям), и Е.КОРНИЙЧУК задержан по подозрению в совершении указанного преступления.